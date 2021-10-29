اقتصاد وأسواق

«المالية» تُجري حركة ترقيات ببعض الوظائف القيادية بمصلحة الجمارك (مستند)

لمدة عام أو وصول الوظائف القيادية للسن القانونية
السيد فؤاد 8:37 م, الجمعة, 29 أكتوبر 21 8:37 م, الجمعة, 29 أكتوبر 21

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أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية قرارًا ببعض الترقيات للوظائف القيادية بمصلحة الجمارك، وذلك من خلال القرار رقم 538 لسنة 2021.

وتنص الـمـادة الأولى من القرار على ندب كل من السادة الوارد اسماؤهم، الشاغل لوظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بمصلحة الجمارك بوزارة المالية ، لشغل الوظيفة القيادية الموضحة قرين اسمه من المستوى الوظيفى مدير عام بالمصلحة، وذلك لمدة عام أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لإنتهاء الخدمة ، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين ، أيهم أقرب.

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وشمل القرار كلًا من محمد إبراهيم السيد بيومى مدير عام الإدارة العامة للإفراج المؤقت بالإدارة المركزية للإعفاءات والنظم الخاصة بقطاع النظم والإجراءات الجمركية، وزكريا حسب الله إبراهيم رمضان مدير عام الإدارة العامة لشئون الركاب مبنى رقم 1 بالإدارة المركزية لجمارك ركاب مطار القاهرة الدولى بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.

وشمل القرار أيضًا مها ماهر نجيب ميخائيل مدير عام الإدارة العامة للعملاء بالإدارة المركزية لخدمة كبار العملاء بقطاع العمليات الجمركية، وأمل عبد الخالق حسين الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات بقطاع شئون المصلحة .

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كما شمل القرار مصطفى محمد مصطفى بيومى مدير عام الإدارة العامة لدعم اتخاذ القرار بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة بقطاع شئون المصلحة، وأحمد ياقوت أحمد الالفى مدير عام الإدارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب بالإدارة المركزية للمعهد القومى للتدريب الجمركي بقطاع الموارد البشرية وبناء القدرات .

ونصت الـمـادة الثانية على ندب السيد أيمن رشاد أحمد علام، من العاملين بالمستوى الوظيفى الاولى التخصصية (أ) بمصلحة الجمارك بوزارة المالية ، لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لمبادرات تكنولوجيا المعلومات بالإدارة المركزية لتكنولوجيا دعم العمليات بقطاع التكنولوجيا بالمستوي الوظيفي مدير عام، بذات المصلحة وذلك لمدة عام، او لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين، أيهما أقرب.

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نسخة من قرار وزير المالية
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بقلم السيد فؤاد

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