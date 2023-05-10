«المالية» تُثبت الفائدة على الأذون والسندات الحكومية عند 18.5% بموازنة العام المقبل

قامت وزارة المالية في موازنة العام المالي المقبل بتثبيت معدلات الفائدة على الأذون والسندات الحكومية بالموازنة الجديدة عند 18.5%، وهي نفس تقديرات العام المالي الحالي، وذلك وفقا للبيان المالي لموازنة 2023 – 2024.

وخفضت المالية تقديراتها لسعر برميل البترول إلى 80 دولارا، مقارنة بـ 94 دولارا للعام الحالي، وكذلك سعر طن القمح إلى 340 دولارا للطن، مقابل 424 دولارا للطن السنة الحالية، بينما رفعت سعر طن القمح المحلي إلى 1500 جنيه للأردب مقابل 1250 جنيها العام الجاري.

وتبلغ مستهدفات إيرادات موزانة السنة المالية القادمة 2.1 تريليون جنيه، بنسبة 18.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستهدف مصروفات 2.9 تريليون جنيه، بنمو نحو 37%، وعجزا كليا 7% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 824.4 مليار جنيه، بضغط ارتفاع فاتورة خدمة الدين في ظل الهبوط الحاد لسعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، وقفزات الفائدة محليا وعالميا.