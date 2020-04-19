المالية : تيسيرات ضريبية لشركات 10 قطاعات متضررة من كورونا

قال وزير المالية دكتور محمد معيط إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، فقد وافق مجلس الوزراء على تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام ۲۰۱۹ حتی ٣٠ يونيو المقبل دون فرض أى غرامات أو مقابل تأخير للشركات بـ 10 قطاعات تضررت من أزمة فيروس كورونا المستجد، جاءت كالتالي:

الشركات العاملة بقطاع الطيران. قطاع السياحة والآثار بما فيه المطاعم والمقاهى. قطاع الفنادق “المنشآت السياحية والفندقية”. قطاع الصحافة والإعلام. القطاع الصناعي خاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير، باستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات. قطاع النقل والمواصلات وموزعي السيارات. قطاع المستشفيات. قطاع المقاولات. بعض شركات البرمجيات والشركات العاملة فى مجال خدمات الاتصالات المتأثرة بالأوضاع الحالية. الأندية والمنشآت العاملة بالمجال الرياضى المتأثرة سلبيًا من تداعيات أزمة كورونا.

تقسيط الضريبة للقطاعات على 3 دفعات

ولفت الوزير إلى أنه سيتم تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام ۲۰۱۹ لكل الشركات العاملة بالقطاعات المتأثرة بفيروس كورونا بحيث تسدد ٢٠٪ من الضريبة المستحقة خلال شهر أبريل الحالى، و٣٠٪ خلال مايو المقبل، و٥٠٪ قبل نهاية يونيه ۲۰۲۰ دون تحمل أى فوائد تأخير أو غرامات.ط

أوضح الوزير أن تقديم بعض التسهيلات الخاصة بسداد الضريبة المستحقة على الشركات العاملة بالقطاعات الأكثر تضررًا بتداعيات فيروس كورونا دون فرض فوائد أو غرامات تأخير، يأتى ضمن حزمة الإجراءات المتخذة