«المالية» توفر 50.3 مليار جنيه للبدء فى خط المترو الرابع

قالت مصادر مطلعة فى وزارة النقل لـ «المال» إن وزارة المالية ستوفر 50.3 مليار جنيه، لتنفيذ أولى مراحل الخط الرابع للمترو بداية من موازنة 2022-2021، وحتى نهاية عام 2026، لافتة إلى أن تكلفة المشروع تقدر بنحو 70 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن بقية التكلفة سيتم توفيرها من خلال القرض اليابانى البالغ 1.2 مليار دولار، لتغطية الأعمال والمعدات الخارجية.

وأكدت أن هناك مساع للإسراع بخطوات العمل فى المشروع، لاسيما وأن تأخره يرفع التكلفة نتيجة زيادة أسعار التنفيذ والمكونات الأساسية سواء أنظمة التشغيل والاتصالات، أو حفر المحطات وجسم النفق، موضحة أن المشروع فى عام 2016 كان مقدرا أن ينفذ بقيمة 45 مليار جنيه، لكن نتيجة مفاوضات الحصول على القرض ، مروراً بالحصول على موافقة الجانب اليابانى بعدم ممانعة تولى شركات المقاولات المصرية تنفيذ نسبة كبيرة من المشروع باعتباره مشاركا فى تمويلات الخط، صعد بالتكلفة.

وأعلنت وزارة النقل فى أكتوبر 2019 عن تعاقدها على شراء 4 معدات حفر للخط الرابع للمترو من شركة «هيرنكنشت» الألمانية بتكلفة 75 مليون يورو، بعد الاتفاق مع الجانب اليابانى على إسناد 14 كيلو مترا من إجمالى أطوال المرحلة إلى تحالف الشركات المنفذة لأنفاق قناة السويس وهى : « بتروجيت، وكونكورد، والمقاولون العرب وأوراسكوم» فيما تتولى شركة «تايسى كوربوريشين» اليابانية تنفيذ 4 كيلو مترات فقط.

وتضم المرحلة الأولى للخط الرابع 17 محطة بطول 18 كيلومترًا، وتمتد من المحطة التبادلية غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورا بحدائق الأهرام، ثم المتحف المصرى الكبير حتى ميدان الرماية، ثم إلى شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى، ثم يمتد إلى محطة الملك الصالح ليلتقى مع الخط الأول، ويمتد حتى محطة الفسطاط.