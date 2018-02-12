المالية: توصيات صندوق النقد تكرار لخطتنا فى الإصلاحات الضريبية

مها أبوودنقال عمرو المنير نائب وزير المالية، إن توصيات صندوق النقد الدولى التى صدرت فى تقريره الأخير بڜأن ملف الاصلاحات الضريبية، هى تكرار لخطة الوزارة فى تطوير السياسات الضريبية ، التى بدأناها بالفعل وسنستمر فيها لتحقيق اهدافنا فى الاصلاح .وأشار المنير خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية الأم

مها أبوودن

قال عمرو المنير نائب وزير المالية، إن توصيات صندوق النقد الدولى التى صدرت فى تقريره الأخير بڜأن ملف الاصلاحات الضريبية، هى تكرار لخطة الوزارة فى تطوير السياسات الضريبية ، التى بدأناها بالفعل وسنستمر فيها لتحقيق اهدافنا فى الاصلاح .

وأشار المنير خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية الأمريكية اليوم ان الوزارة نجحت من خلال الاصلاحات التى أجرتها على هيكل السياسة الضريبية والهيكل التنفيذى لمصلحة الضرائب ، فى تحسين الحصيلة الضريبية .

وأكد المنير ان الحصيلة الضريبية بالنسبة لجملة الايرادات العامة ، ارتفعت من ٦٢٪ الى ٧٢٪ خلال العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ ، وهى أكبر نسبة مساهمة للحصيلة فى تاريخ الموازنة العامة .

وقال ان حصيلة الضرائب تخطت العام المالى الجارى ، الحصيلة المستهدفة فى مشروع الموازنة بنسبة ٧٪ وحققت لأول مرة ١٠٧٪