اقتصاد وأسواق

المالية توجه بسرعة سداد حصة الحكومة في دعم أصحاب البطاقات التموينية بمبادرة «ما يغلاش عليك»

التنسيق المتواصل مع الأجهزة المعنية، أدى إلى تلافى عدة ملاحظات كانت قد تكشفت عبر التطبيق الفعلي للمبادرة خلال الفترة الماضية.
منى عبدالباري 12:51 م, الخميس, 27 أغسطس 20 12:51 م, الخميس, 27 أغسطس 20

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اجتماع مع جميع الأطراف ذات الصلة لتلافي ملاحظات التطبيق

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري «ما يغلاش عليك».

كما وجه بتذليل أي عقبات، وتيسير استفادة المواطنين من العروض والخصومات المطروحة خلال هذه المبادرة التي تصل إلى ٢٠٪ على السلع المعمرة وغير المعمرة، بخلاف ١٠٪ إضافية لأصحاب البطاقات التموينية.

ووجَّه وزير المالية بسرعة سداد حصة الحكومة فى دعم أصحاب البطاقات التموينية المستفيدين من مبادرة «ما يغلاش عليك» للتجار، مؤكدًا أننا نستهدف تحريك عجلة الاقتصاد المصري لصالح المواطنين، بما يُمَّكنهم من توفير متطلباتهم الأساسية، ويُساعد فى خلق فرص عمل جديدة.

وأكد الوزير، خلال اجتماعه مع الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وبعض ممثلى التجار، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، ومحمد عبد الفتاح مساعد الوزير لشئون الموازنة، وممثلي شركة «إى. فايننس»، أن هناك توجيهًا رئاسيًا بتقديم كل التيسيرات للمواطنين؛ بما يُسهم في تعظيم فرص استفادتهم من مبادرة «ما يغلاش عليك»، على النحو الذي يُساعد في تلبية احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

ولفت إلى أن التنسيق المتواصل مع الأجهزة المعنية، أدى إلى تلافى عدة ملاحظات كانت قد تكشفت عبر التطبيق الفعلي للمبادرة خلال الفترة الماضية.

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بقلم منى عبدالباري

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