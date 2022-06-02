«المالية» توجه «الضرائب» بالحجز على أرصدة الشركات التى تتخطى مديونياتها مليون جنيه

أرسلت وزارة المالية إشارة عاجلة إلى مأموريات الضرائب التابعة لها بتنفيذ إجراءات الحجز الإدارى على أرصدة الشركات التى تتخطى مديونياتها مليون جنيه، وذلك خلال شهر يونيو 2022، لسرعة تحصيل المستحقات الضريبية، بحسب منشور رسمى حصلت عليه «المال».

«اتحاد المستثمرين»: سنناشد المصانع بالسداد مع ضرورة إعطاء فترة سماح لغير القادرين

وأشار المنشور إلى ضرورة موافاة رئيس مصلحة الضرائب ببيان الملفات التى تم الحجز عليها موضحاً بها اسم الممول ورقم تسجيله، ومبلغ المديونية التى تم الحجز عليها، وذلك خلال أسبوع من انتهاء يونيو 2022.

من جهته، أكد الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، أن الاتحاد سيناشد جميع المصانع والشركات فى الجمعيات التابعة بسرعة سداد مستحقات الضرائب لدعم الدولة فى تحقيق إيراداتها.

وقال «هلال» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الاتحاد سيطالب وزير المالية الدكتور محمد معيط بتأجيل تنفيذ عملية الحجز على الشركات غير القادرة على السداد، وإعطائها فترة سماح.

وطالب الدكتور محمد خميس شعبان، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، وزير المالية بضرورة وقف عملية الحجز على الشركات، مشيرًا إلى أن الوقت الحالى لا يسمح بمثل هذه القرارات، ويجب على الدولة دعم ومساندة الصناعة.