المالية توافق على مد مهلة توفيق أوضاع البطاقات الاستيرادية

السيد فؤاد: قررت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، مد مهلة توفيق أوضاع البطاقات الاستيرادية، وتوفيق أوضاع المصدرين والمستوردين والمستخلصين مع شروط لائحة الاستيراد حتى نهاية يناير الجاري. وتأتي تلك التعليمات بعد الزحام الذي شاب هيئة ميناء الإسكندرية مؤخرا بسبب الإقبال المتزايد من المستخلصين والم

السيد فؤاد:

قررت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، مد مهلة توفيق أوضاع البطاقات الاستيرادية، وتوفيق أوضاع المصدرين والمستوردين والمستخلصين مع شروط لائحة الاستيراد حتى نهاية يناير الجاري.

وتأتي تلك التعليمات بعد الزحام الذي شاب هيئة ميناء الإسكندرية مؤخرا بسبب الإقبال المتزايد من المستخلصين والمستوردين والمصدرين للحصول على المستندات التي يتم من خلالها توفيق الأوضاع مع اللائحة الجديدة.

وكانت قد تقدمت شُعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بمقترحات لمجلس النواب لمد مهلة توفيق أوضاع بطاقاتهم الاستيرادية بنحو 3 أشهر أو أكثر حتى لاستيعاب طلبات باقي المستوردين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الميعاد المحدد والذي انتهي ديسمبر الماضي.

وأصدر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارا بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين في 3 يونيو الماضي وتضمنت الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد. وكان من المقرر أن تنتهي مهلة توفيق الأوضاع في 6 ديسمبر الماضي، وفق ما حدده القانون إلا أن وزير الصناعة مد المهلة إلى 22 ديسمبر الماضي.

ويقترح المستوردون تخفيض قيمة التأمين من 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين إلى 20 ألف جنيه، كما ان حوالي 30 ألف مستورد من إجمالي نحو 58 ألف مستورد انتهوا من توفيق أوضاعهم بنهاية المدة المحددة، وننتظر الموافقة على مد المهلة لاستيعاب عدد أكبر من المستوردين الراغبين في توفيق أوضاعهم وذلك حسب رئيس هيئة الصادرات والواردات.



