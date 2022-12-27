«المالية» توافق على دمج مرحلتي التثمين المستندي وتثمين البضاعة في مرحلة واحدة

أكد أحمد أبو الحسن، رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، وافق على دمج مرحلتي التثمين بالمنافذ الجمركية.

وتشمل المرحلتين، التثمين المستندي وتثمين البضاعة، ليتم البدء التجريبي بميناء دمياط ، وإنزال المثمن المستندي الى ساحات الفحص والمعاينة للعمل مثمن تعريفة وتقييم التجربة.

جاء ذلك عبر خطاب موجه من رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، الى رئيس الادارة المركزية لجمارك دمياط، والذي حصلت “المال” على نسخة منه.

وكانت قد أصدرت مصلحة الجمارك، تعليمات مؤخرا، نصت على قيام المثمنين بالقيام بالمعاينة النافية للجهالة وفقا للمستندات المقدمة والبضائع الواردة، بالإضافة إلى كتابة المعاينة وفقا لمنطوق البند علي الفاتورة ووضع البئد الجمركى وفقا لطبيعة الوارد وادراجه بالحاسب الآلي.

كما يقوم المثمن باعتماد القيمة لأصناف ( المستعمل – الشخصي – مخزون الفرز الثاني وما دون – المنسوجات ) على الفواتير وقبولها، بالإضافة إلى مسح المستندات لعملية الكشف والمعاينة وإدراجها بالبيان الجمركي آليا للنافذة الواحدة.

كما أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك قرارا بخصوص عمل المراكز اللوجستية، بما يعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي بالمنافذ الجمركية المختلفة.

ونص منشور رقم 21 لسنة 2022 بضرورة إلتزام مديري المراكز اللوجستية متابعة توزيع البيانات الجمركية على المثمن المستندي يوميا وإعادة توزيعها في حال عدم تواجده أو تغيير الوردية على المثمنين المتواجدين بالمركز لسرعة انهاء الإجراءات.

كما أشار رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري بضرورة التزام مديري إدارة الفحص والمعاينة بذات التعليمات للكشاف ومثمن البضائع، كما تم التنبيه على كافة المثمنين ومديري التعريفة بمراعاة الدقة في تحديد المرفقات المطلوب استكمالها من المتعامل وذكر نوع المرفق المطلوب، مع مراعاة عدم المطالية بتقديم مستندات أو مرفقات سبق تقديمها عند استخراج بطاقة المتعاملين مع الجمارك.

كما أنه على صاحب الشأن أو وكيله عدم رفع اي مستند أو مرفق على منصة نافذة اثناء السير في الإجراءات بعد القيد بدفتر ك . م ، إلا بناء على طلب الجمرك المختص، وينبه على المتعاملين بعدم رفع أي مستند أو تقديم مرفق غير مطلوب وفي حالة المخالفة يتخذ اللازم قانونا.

كما أنه على الدارة الادارة المركزية للتفتيش العام متابعة تنفيذ هذه التعليمات والتأكد من الالتزام بها والعرض على رئيس المصلحة اسبوعيا أو في حالة وجود أية ملاحظات.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك ضرورة تنفيذ تلك التعليمات تحت الاشراف المباشر لرؤساء الادارات المركزية واحالة المخالف للمسائلة القانونية.

كانت شعبة التخليص الجمركي بغرفة تجارة الإسكندرية تقدمت بمذكرة رسمية للدكتورة منى نصر مستشار وزير المالية لشئون التطوير الجمركي، ورئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري بشأن المعوقات التي تواجه المتعاملين مع المنافذ الجمركية، وتحد من سرعة إنجاز العمل في ظل تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الذي تم تطبيقه إلزاميا أول أكتوبر من العام الماضي.

وأكدت الشعبة برئاسة مدحت حبش، على ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها حل المعوقات بالمنظومة الجمركية، خاصة إرسال البيانات الجمركية للاعتماد على مستوى المراكز اللوجستية بالجمهورية ( التثمين على مستوى الجمهورية) .

ولفت ” حبش ” إلى أنه قد نتج عن ذلك تأخير الإفراج عن تلك البيانات وعدم وجود وسيلة اتصال فعالة لمتابعة البيانات الجمركية مما نتج عن تأخير زمن الافراج الجمركي عن الشحنات.

وتابع رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه نتج عن ذلك أيضا تحمل الشحنات بمبالغ إضافية ناتجة عن الأرضيات والغرامات التي تتحملها البضائع بالموانئ المصرية، بالاضافة إلى فقد المزايا السابق منحها للمجتمع التجاري من تشغيل التوكيلات الملاحية أيام العطلات ومد ساعات العمل بها طوال أيام الأسبوع حتى السادسة مساء.