المالية تنفي رفع الدعم عن الإسكان الاجتماعي فى الموازنة الجديدة

أحمد صبرى نفي الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة للدولة، مساء الأحد، رفع الدعم عن الإسكان الاجتماعي، مؤكدا أن تلك الشائعات عارية عن الصحة، وما حدث هو تحريك قيمة بند من باب لآخر فى الموزانة العامة للعام المقبل 2018/2019.وأكد معيط فى مداخلة هاتفية له مع برنامج رأى عام عل

أحمد صبرى

نفي الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة للدولة، مساء الأحد، رفع الدعم عن الإسكان الاجتماعي، مؤكدا أن تلك الشائعات عارية عن الصحة، وما حدث هو تحريك قيمة بند من باب لآخر فى الموزانة العامة للعام المقبل 2018/2019.

وأكد معيط فى مداخلة هاتفية له مع برنامج رأى عام على قناة تن أن بند التامين الصحي والأدوية والمسلتزمات تم رفعه لـ 2 مليار جنيه، كما تم زيادة قيمة الاستثمارات فى الصعيد إلى الضعف، وكذلك بند دعم السلع ووسائل النقل.



وكانت بعض المواقع الإلكترونية نشرت جانب من الأرقام التي عرضها وزير المالية عمرو الجارحي اليوم في البرلمان، خلال إلقاء البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد ، ومنها عدم تخصيص دعم من الخزانة العامة لصالح وحدات الإسكان الاجتماعي.