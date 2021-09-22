اقتصاد وأسواق

«المالية» تنفي تصريحات منسوبة للوزير حول دفع 5 جنيهات عن كل 500 جنيه تُسحب من ماكينات الـ«ATM»

الوزارة: ماكينات ATM تتبع القطاع المصرفي
منى عبدالباري 2:29 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21 2:29 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

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نفت وزارة المالية، صحة التصريحات الصحفية المنسوبة للدكتور محمد معيط وزير المالية فى أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن «دفع 5 جنيهات على كل 500 جنيه يتم سحبها من ماكينة الصراف الآلى، وذلك قيمة تأمين ماكينة الصراف الآلى حفاظًا على فلوس المواطنين».

الوزارة: ماكينات ATM تتبع القطاع المصرفي

وأوضحت المالية، في بيان اليوم أن ما يؤكد عدم صحة هذه التصريحات المنسوبة للوزير، أن مضمونها الذى يتعلق بماكينات الصراف الآلى، ليس من اختصاص وزارة المالية، وإنما يدخل فى اختصاص القطاع المصرفى.

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وذكر البيان، أن دكتور معيط لم يقم بإدلاء أى تصريحات فى هذا الشأن؛ حيث أن وزارة المالية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بماكينات الصراف الآلى، لافتًا إلى أن ماكينات الصراف الآلى، تتبع القطاع المصرفى.

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بقلم منى عبدالباري

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