المالية تنظم ندوة تثقيفية لمناهضة العنف ضد المرأة

مها أبوودن تنظم وزارة المالية، ندوة تثقيفية لمناهضة العنف ضد المرأة، الأربعاء -6 ديسمبر- بمقر الوزارة، اتساقًا مع إعلان رئيس الجمهورية 2017، عامًا للمرأة المصرية، وإطلاق المجلس القومى للمرأة حملة الـ 16 يومًا، لمناهضة العنف ضدها، خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر.وتهدف الندوة إلى نشر ا

مها أبوودن



تنظم وزارة المالية، ندوة تثقيفية لمناهضة العنف ضد المرأة، الأربعاء -6 ديسمبر- بمقر الوزارة، اتساقًا مع إعلان رئيس الجمهورية 2017، عامًا للمرأة المصرية، وإطلاق المجلس القومى للمرأة حملة الـ 16 يومًا، لمناهضة العنف ضدها، خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر.

وتهدف الندوة إلى نشر الوعى لدى العاملين والعاملات بالوزارة بسبل مناهضة العنف ضد المرأة واتفاقية السيداو، إضافة إلى الإجراءات التى يجب إتخاذها تجاه العنف ضد المرأة، وإجراءات الحماية الواجب اتباعها تجاه ذلك.

وتنظم الندوة وحدة تكافؤ الفرص، بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة، وناشدت الوزارة، عبر إعلان نشرته على موقعها الإلكترونى الراغبين فى حضور الندو بالتسجيل عن طريق استيفاء استمارة مخصصة لهذا الغرض واعتمادها من جهة العمل، على أن يتم إرسالها عن طريق ممثل الوحدة لدى القطاع أو المصلحة فى موعد غايته الأربعاء المقبل.