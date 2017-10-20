المالية تنشر مؤشرات يوليو- مايو للمرة الثالثة.. وتتجاهل الختامى والوظيفى

مها أبو ودنأعادت وزارة المالية نشر تقرير عن مؤشرات الأداء المالى، خلال الفترة "يوليو- مايو" من العام المالى 2016/ 2017، للمرة الثالثة على التوالى، دون أن يكون هناك أى مراجعة أو تغيير فى تلك المؤشرات.وفى الوقت نفسه تجاهلت وزارة المالية نشر التصنيف الأهم للموازنة العامة للدولة، الذى يحدد

مها أبو ودن

أعادت وزارة المالية نشر تقرير عن مؤشرات الأداء المالى، خلال الفترة “يوليو- مايو” من العام المالى 2016/ 2017، للمرة الثالثة على التوالى، دون أن يكون هناك أى مراجعة أو تغيير فى تلك المؤشرات.





وفى الوقت نفسه تجاهلت وزارة المالية نشر التصنيف الأهم للموازنة العامة للدولة، الذى يحدد ويوزع مصروفات الدولة بشكل قطاعى، والمعروف بالتصنيف الوظيفى، رغم مرور نحو 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بالموازنة الجديدة 2017/ 2018.