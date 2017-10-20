اقتصاد وأسواق

المالية تنشر مؤشرات يوليو- مايو للمرة الثالثة.. وتتجاهل الختامى والوظيفى

مها أبو ودنأعادت وزارة المالية نشر تقرير عن مؤشرات الأداء المالى، خلال الفترة "يوليو- مايو" من العام المالى 2016/ 2017، للمرة الثالثة على التوالى، دون أن يكون هناك أى مراجعة أو تغيير فى تلك المؤشرات.وفى الوقت نفسه تجاهلت وزارة المالية نشر التصنيف الأهم للموازنة العامة للدولة، الذى يحدد
20 أكتوبر، 2017 20 أكتوبر، 2017

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مها أبو ودن

أعادت وزارة المالية نشر تقرير عن مؤشرات الأداء المالى، خلال الفترة “يوليو- مايو” من العام المالى 2016/ 2017، للمرة الثالثة على التوالى، دون أن يكون هناك أى مراجعة أو تغيير فى تلك المؤشرات.

وفى الوقت نفسه تجاهلت وزارة المالية نشر التصنيف الأهم للموازنة العامة للدولة، الذى يحدد ويوزع مصروفات الدولة بشكل قطاعى، والمعروف بالتصنيف الوظيفى، رغم مرور نحو 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بالموازنة الجديدة 2017/ 2018.

ولم تفصح الوزارة أيضًا عن التقرير الشهرى الذى يرصد ختام السنة المالية المنقضية 2016/ 2017، حتى اللحظة، واكتفت بإعلان متأخر عنها فى مؤتمر صحفى منذ أسبوعين فقط، وهو على خلاف المعتاد، حيث كان من المعروف أن الإفصاح عن أرقام الحساب الختامى المبدئية يتم عقب اختتام السنة ببضعة أيام، أى خلال يوليو من كل عام.


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