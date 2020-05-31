“المالية” تنشر تقريرا عن تجربة الصين في مواجهة “كورونا” على موقعها الإلكتروني

قال دكتور محمد معيط وزير المالية إنه تمت ترجمة ونشر تقرير موجز عن تجربة الصين فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، على موقع وزارته على الإنترنت وغيره من المنصات الإلكترونية المعتمدة؛ حتى يمكن الإسهام الفعَّال فى إرساء دعائم الوعى السليم ببعض التجارب الدولية فى مجابهة هذا الفيروس.

ونقل بيان تلقت “المال” نسخة منه اليوم عن الوزير قوله إن هذا التقرير يتضمن ترجمة موجزة لبروتوكولات التشخيص والوقاية والعلاج لفيروس كورونا المستجد، الصادرة عن لجنة الصحة الوطنية الصينية وإدارة مكتب الدولة للطب الصينى التقليدى.

معيط يُشيد بتعامل الحكومة مع تداعيات الفيروس

وأشاد معيط بالجهود التي تبذلها الحكومة فى التعامل الاحترافي وفقًا لأحدث الخبرات الدولية مع تداعيات محنة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره وتخفيف الآثار السلبية لهذه الأزمة صحيًا، واجتماعيًا واقتصاديًا، لدى المواطنين وبعض القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، إضافة إلى عودة المصريين العالقين بالخارج لأرض الوطن.

وشدد الوزير على التزام كافة الأفراد والمؤسسات والمصانع ووحدات الإنتاج بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ حرصًا على سلامة جميع المواطنين، بما يضمن انحسار الفيروس، والحد من انتشاره.