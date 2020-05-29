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«المالية»: تنسيق مع القطاع المصرفي و«إي فاينانس» لسداد الضرائب والرسوم الجمركية إلكترونيًّا‎

لتحفيز المتعاملين مع الجمارك على السداد الإلكتروني للضرائب والرسوم الجمركية عبر منظومة «CPS»
منى عبدالباري 7:07 م, الجمعة, 29 مايو 20 7:07 م, الجمعة, 29 مايو 20

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قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إنه يجرى حاليًا التنسيق مع القطاع المصرفى، وشركة «إى. فاينانس» لتحفيز المتعاملين مع الجمارك على السداد الإلكتروني للضرائب والرسوم الجمركية عبر منظومة «CPS».

وأشار معيط إلى أن هذه المنظومة تتيح للعميل السداد الإلكتروني، إضافة إلى تغذية حسابه الجارى لدى الجمارك على مدار 24 ساعة خلال أيام الأسبوع، من خلال إتاحة شاشة السداد عن طريق البنك له فى مكتبه أو أى مكان يحدده دون الحاجة للتوجه إلى البنوك أو المواقع الجمركية، مع إمكانية سداد الضرائب والرسوم الجمركية عبر الإنترنت البنكى والمحافظ الإلكترونية من الهواتف المحمولة.

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بقلم منى عبدالباري

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