المالية تنتهي من ميكنة عملياتها وربطها بوحدات الإدارة المحلية ببورسعيد

انتهت وزارة المالية من مرحلة التشغيل التجريبي لميكنة العمليات المالية ببورسعيد، والخاصة بتحويل عمليات الصرف والإضافة والتسوية والارتجاع . وزير الماليه فى حواره مع قيادات المديرية المالية ببورسعيد

وتستهدف الميكنة إحكام الرقابة وتوفير الوقت والجهد وتيسيير الإجراءات واستحداث التقارير والتعرف على الموجودات بالمخازن بشكل فوري.

وأكدت أميمة زكريا مدير مشروع برمجة المخازن التابع لوزارة المالية ببورسعيد في تصريحات لـ”المال” الانتهاء من ربط ١٤مخزنا تابعا للمحافظة تم ميكنتها بالكامل فى إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، فيما تشمل المرحلة الثانية ميكنة العمليات المالية لمديريات الخدمات تليها المرحلة الثالثة ميكنة حسابات الصناديق الخاصة.

جاءت تصريحات أميمة زكريا فى إطار الجولة الأخيرة لوزير المالية ببورسعيد والتى تفقد خلالها مراحل ميكنة المديرية المالية للتعرف على المعوقات التى تواجه تلك العمليات .

وكشفت جولة الوزير وحواره مع العاملين بالمديرية المالية عن بعض معوقات الميكنة والتي تتمثل فى إصرار بعض الجهات المحاسبية والرقابية على الاطلاع عىلى المستندات الورقية الخاصة بالعمليات التى تم ميكنتها وخاصة العقود والمشتريات، وكذلك نقص عدد الاسكانرات اللازمة لإدراج صور صفقات المشتريات والفواتير والعقود على الحواسب الآلية .

فيما كشفت الجولة عن تعاون وزارة التنمية المحلية مع وزارة المالية بشأن ربط المديرية المالية بوحدات الموارد البشرية بالمحافظة والحسابات والمخازن.

يذكر أن وزارة المالية تعتزم تعميم مشروع ميكنة وحداتها بالمحافظات وميكنة العمليات المالية والتي تتم حاليا بمحافظات الغربية والفيوم وجنوب سيناء.