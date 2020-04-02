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المالية تناشد ممولي الضرائب بتقديم الإقرارات إلكترونيا العام الحالي

حزمة حوافز منها الغاء رسوم الاشتراك في المنظومة الإلكترونية للممولين
منى عبدالباري 2:39 م, الخميس, 2 أبريل 20 2:39 م, الخميس, 2 أبريل 20

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طالب الدكتور محمد معيط وزير المالية ممولي الضرائب من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم إلكترونيا هذا العام نظرا للظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا والاستفادة من  التيسيرات التى تم منحها لهم.

إلغاء رسوم الاشتراك في المنظومة الإلكترونية لممولي الضرائب

وشملت التيسيرات إلغاء رسوم الاشتراك في المنظومة الإلكترونية للممولين، و مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين حتى 16 أبريل ، وإتاحة السداد بشيكات أو نقدا بالإضافة للسداد في البنوك للتسهيل على جميع الممولين من أجل التيسير عليهم وتخفيف الزحام فى المأموريات .

وأشار الوزير إلى أنه تم نشر فيديوهات عن كيفية تقديم الاقرارات الضريبية إلكترونيا على قناة اليوتيوب الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية ، لتقديم شرح بسيط ووافٍ عن كافة خطوات تقديم الإقرارات إلكترونيا .

وأوضح أن ذلك بجانب إمكانية الاتصال بمركز الإتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ للرد على أي استفسارات وحل أي مشكلة وتقديم الدعم الفنى؛ تيسيرا على الممولين.

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بقلم منى عبدالباري

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