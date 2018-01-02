المالية تلتقى التحالف الفائز بإدارة طرح السندات الدولارية

الأسبوع المقبل..لبحث خطته وتحديد الأسواق والآجالكتبت – مها أبوودن:تبحث وزارة المالية، الأسبوع المقبل، خطة طرح 3-4 مليارات دولار، سندات دولارية، مع التحالف الفائز بإدارة الطرح، والوقوف على حالة الأسواق الدولية، واختيار أفضلها، وكذلك توقيت الجولة الترويجية، وآجال السندات المناسبة لحالة

الأسبوع المقبل..لبحث خطته وتحديد الأسواق والآجال





كتبت – مها أبوودن:

تبحث وزارة المالية، الأسبوع المقبل، خطة طرح 3-4 مليارات دولار، سندات دولارية، مع التحالف الفائز بإدارة الطرح، والوقوف على حالة الأسواق الدولية، واختيار أفضلها، وكذلك توقيت الجولة الترويجية، وآجال السندات المناسبة لحالة الأسواق حاليا، وذلك حسبما أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ«المال».

كانت «المال» قد انفردت على البوابة الإلكترونية الخميس الماضى، بنشر فوز تحالف يضم 5 بنوك، هى: إتش إس بى سى، ومورجان ستانلى، وسيتى بنك، وجى بى مورجان، وأبو ظبى الوطنى، بمناقصة إدارة الطرح الدولارى المزمع إجراؤه فى يناير الجارى.

وكشف الجارحى لـ«المال»، تفاصيل ترسية إدارة الطرح، موضحا أن 12 بنكا استثماريا إقليميا ودوليا، تأهلت فى المرحلة الفنية من أصل 22 بنكا تقدمت للمناقصة الدولية التى طرحتها الوزارة الشهر الماضى، وتم اختيار خمسة منها كتحالف.

وقال إنه تم أيضا اختيار مكتبى المحاماة Dechert ، والتميمى، كمستشار قانونى، دولى ومحلى.

وكشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، فى تصريحات لـ«المال»، أن البنوك الخمسة التى تأهلت كتحالف لإدارة الطرح، كان من بينها 3 بنوك قدمت أعلى عروض فنية، كما تم استبعاد أحد البنوك التى حصلت على أعلى تقييم فنى، لأن عرضه المالى كان مرتفعا جدا.

وقال إن التقييم استهدف الحصول على أفضل العروض المالية والفنية، وتكلفة الإدارة، التى تنخفض هذه المرة لأقل من نصف تكلفة الطرح السابق، ما يعكس اهتماما وتنافسا كبيرا من جانب البنوك للفوز بالمناقصة، واقتناص الفرصة.

كانت الحكومة قد اقترضت 7 مليارات دولار خلال العام المالى السابق، عبر إصدارين دوليين، أولهما تم فى يناير بقيمة 4 مليارات دولار، والثانى فى مايو بقيمة 3 مليارات دولار، بآجال 5 و10 و30 عاما.

وأضاف «كجوك» أن هناك معايير عدة يتم على أساسها تقييم العروض الفنية، من بينها سابقة التعامل مع الحكومة، وتعتبر شرطا لقبول العرض الفنى.