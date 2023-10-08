«المالية» تكشف مواعيد صرف مرتبات أكتوبر للعاملين بالدولة

أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر الجاري، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة 3 أيام خلال الشهر.

وقال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن أكتوبر الجاري بدءًا من 23 من الشهر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10، على تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهاب بسيوني بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.