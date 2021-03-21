«المالية» تكشف مواعيد صرف رواتب مارس لجميع الوزارات والهيئات

كشفت وزارة المالية مواعيد صرف رواتب شهر مارس الحالي لكل الوزارات الحكومية والجهات، والهيئات التابعة لها، التي تبدأ من بعد غد الثلاثاء 23 مارس.

أبرزها الصحة والإنتاج الحربي

ووفقًا لبيانات الوزارة يبدأ صرف رواتب 20 وزارة وكل مديريات الخدمات التابعة لها بالمحافظات، وعدد من الهيئات المستقلة الثلاثاء المقبل، وأبرز هذه الوزارات هي الصحة، والإنتاج الحربي، و التموين والنقل والاتصالات والتضامن الاجتماعي.

ولفتت الوزارة إلى أنه يوم الأربعاء 24 مارس سيتم صرف رواتب 6 وزارات، وكل مديريات الخدمات التابعة لها بالمحافظات، وعدد من الهيئات المستقلة، وأبرزها الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والكهرباء.

ويوم 25 مارس سيتم صرف الرواتب لـ 5 وزارات وأيضا كل مديريات الخدمات التابعة لها بالمحافظات، وعدد من الهيئات المستقلة، وأبرزها المالية، والزراعة، واستصلاح الأراضي.