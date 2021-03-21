اقتصاد وأسواق

«المالية» تكشف مواعيد صرف رواتب مارس لجميع الوزارات والهيئات

تبدأ يوم 23 مارس بعدة وزارات أبرزها الصحة والإنتاج الحربي
منى عبدالباري 6:31 م, الأحد, 21 مارس 21 6:31 م, الأحد, 21 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت وزارة المالية مواعيد صرف رواتب شهر مارس الحالي لكل الوزارات الحكومية والجهات، والهيئات التابعة لها، التي تبدأ من بعد غد الثلاثاء 23 مارس.

أبرزها الصحة والإنتاج الحربي

ووفقًا لبيانات الوزارة يبدأ صرف رواتب 20 وزارة وكل مديريات الخدمات التابعة لها بالمحافظات، وعدد من الهيئات المستقلة الثلاثاء المقبل، وأبرز هذه الوزارات هي الصحة، والإنتاج الحربي، و التموين والنقل والاتصالات والتضامن الاجتماعي.

اقرأ أيضا  المالية: تكليف رئاسي بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية بكل محافظة

ولفتت الوزارة إلى أنه يوم الأربعاء 24 مارس سيتم صرف رواتب 6 وزارات، وكل مديريات الخدمات التابعة لها بالمحافظات، وعدد من الهيئات المستقلة، وأبرزها الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والكهرباء.

ويوم 25 مارس سيتم صرف الرواتب لـ 5 وزارات وأيضا كل مديريات الخدمات التابعة لها بالمحافظات، وعدد من الهيئات المستقلة، وأبرزها المالية، والزراعة، واستصلاح الأراضي.

اقرأ أيضا  بتكليف رئاسي.. المالية تكشف تفاصيل زيادات الرواتب بالموازنة الجديدة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

الزراعة تضبط 4 أطنان تقاوي ذرة مجهولة المصدر بالدقهلية

الصاوي أحمد 7:10 م, الأحد, 21 مارس 21

«التموين» تكرم الأمهات المثاليات في احتفالية الوزارة بعيد الأم (صور)

محمد مجدي 6:43 م, الأحد, 21 مارس 21

وزيرة التجارة: الحكومة حريصة على النهوض بقطاع الأخشاب للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية والحد من الاستيراد

محمد مجدي 6:32 م, الأحد, 21 مارس 21

اتفاق بين الغرفة الاقتصادية الليبية وغرفة الجيزة لإقامة معرضين للسلع بطرابلس وبني غازي

أحمد اللاهوني 6:17 م, الأحد, 21 مارس 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 21-3-2021 واستقرار عيار 21 نهاية التعاملات

عمر سالم 5:43 م, الأحد, 21 مارس 21

اتفاق بين غرفتي الجيزة والاقتصادية الليبية على إقامة معرضين للسلع بطرابلس وبني غازي

أحمد اللاهوني 5:27 م, الأحد, 21 مارس 21