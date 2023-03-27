«المالية» تكشف توزيع حزمة تحسين أجور العاملين في الدولة بـ150 مليار جنيه (جراف)

قال وزير المالية دكتور محمد معيط إن حزمة الحماية الاجتماعية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات البالغ تكلفتها السنوية 150 مليار جنيه تم توزيعها بواقع 95 مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للأجور، ومعاشات تكافل وكرامة، و55 مليار جنيه لزيادة المعاشات.

وأوضح الوزير في بيان اليوم أنه سيتم بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، بالزيادات الجديدة التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، اعتبارًا من 13 أبريل المقبل، قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد.

وأكد في بيان اليوم، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة صرف حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة، وفى إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ولفت إلى أن تكلفة تعجيل صرف الزيادات الجديدة اعتبارًا من أبريل حتى يونيه 2023 تبلغ 40 مليار جنيه.