المالية تكشف تفاصيل 7 محاور لقانون يدعم 2.4 مليون منشأة صغيرة

مها أبوودن كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن ملامح المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز الضريبية وغير الضريبية التي سيتضمنها مشروع قانون يجرى إعداده حاليا لتنمية هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري حيث يعمل به 2.4 مليون منشأة صغيرة ومتناهية الصغر بحج

مها أبوودن

كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن ملامح المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز الضريبية وغير الضريبية التي سيتضمنها مشروع قانون يجرى إعداده حاليا لتنمية هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري حيث يعمل به 2.4 مليون منشأة صغيرة ومتناهية الصغر بحجم إنتاج كلي يزيد علي 403.8 مليار جنيه، وتسهم بنحو 282.3 مليار جنيه كقيمة مضافة وفق آخر تعداد للمنشات في مصر.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول السياسات الضريبية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأثر علي التنافسية والنمو الاحتوائي في مصر وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي.



** 7 محاور





وقال المنير إن النظام الضريبي المقترح لهذه المشروعات الصغيرة يقوم على 7 محاور الأول تصميم نظام ضريبي مبسط ويتميز بالسهولة ومرونة التطبيق، والثاني تخفيف الأعباء الضريبية وعدم تحميل الممول والادارة الضريبية أية تكاليف إدارية أو مالية تعوق تطبيق النظام الجديد.

وأضاف أن ثالث تلك المحاور ربط حصول المشروع علي الخدمات العامة الاساسية مثل الكهرباء والغاز بالالتزام الضريبي، والرابع منح تيسيرات لتمويل المشروعات المسجلة حيث ندرس خصم فائدة القروض التي قد تحصل عليها تلك المشروعات من الوعاء الضريبي بحيث يصبح سعر الفائدة ( صفر )

أما المحور الخامس فيتمثل وفق المنير في منح حوافز تأمينية لصاحب العمل والعاملين لديه لتشجيعهم علي الاشتراك في نظام التامينات

ويتضمن المحور السادس تشجيع الانتقال لنظام المدفوعات غير النقدية والتوسع في اصدار الفاتورة كاساس للتعاملات التجارية.

والسابع والأخير منح حوافز ضريبية خاصة لريادة الأعمال التي تتسم بالابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والمجالات العلمية الأخرى، وفق المنير.

وأشار إلى أن وزارتي المالية والتجارة والصناعة يعملان بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة على إعداد منظومة متكاملة لتوفير البيانات والمعلومات الكاملة عن أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتوازن مع المزايا التي يتضمنها مشروع القانون المقترح من اجل تشجيع مؤسسات الاقتصاد غير الرسمي علي الالتزام الطوعي والانضمام لمظلة الدولة.

وحول المعاملة الضريبية التي سيتم تطبيقها علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح المنير أن مشروع القانون يقسم تلك المشروعات إلى 3 شرائح الاولي المشروعات متناهية الصغر وندرس فرض ضريبة قطعية واحدة عليها بقيمة الف جنيه سنويا علي سبيل المثال بدلا من فرض ضريبة دخل وضريبة قيمة مضافة عليها والشريحة الثانية المنشات الصغيرة وندرس فرض ضريبة نسبية عليها بناء علي رقم اعمالها بحيث تكون الضريبة مثلا 1% من رقم ايراداتها السنوية.

وأضاف أن الشريحة الأخيرة خاصة ببعض الأنشطة مثل سيارات النقل والأجرة والتوريدات الحكومية وصغار المهنيين والحرفيين حيث ندرس فرض ضريبة قطعية عليهم، على أن يعاد النظر في أوضاع الشرائح الثلاث كل 5 سنوات للتأكد من استمرار توافق تلك المنشات مع هذا النظام وللوقوف علي حجم اعمالها الحقيقي حتي لا تتهرب كيانات كبيرة باستغلال تلك المزايا.



** لا إعفاء ضريبي





وحول إمكانية منح اعفاء ضريبي عن تعاملات مشروعات الاقتصاد غير الرسمي عن الفترات السابقة لاصدار القانون، أوضح المنير أن هذا الاعفاء منح مرتين الاولي عام 2005 والثانية عام 2012، ولم يحقق الهدف حيث لم يتقدم العدد المستهدف للتسجيل طواعية في الضرائب بل استمرت الأغلبية متهربة، ولذا لا نفكر في تكرار هذا الإعفاء، ولكن ندرس تقديم مجموعة أخرى من المزايا الاخري مثل منح تلك المشروعات الاولوية في دخول المزادات الحكومية والمناقصات العامة والحصول علي اماكن في الاسواق التجارية والصناعية التي تنشئها الدولة الي جانب تيسير اجراءات حصولها علي التمويل.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضا إلزام صغار الممولين المتعاملين مع الجمهور بشكل واسع مثل المحال التجارية باستخدام ماكينات التسجيل النقدي الإلكتروني، والتي سيتم ربطها بمأموريات الضرائب بحيث نتعرف لحظيا علي عمليات البيع وبالتالي الضريبة المستحقة، كما سيتم بالتعاون مع البنك المركزي إلزام المشروعات الصغيرة بفتح حساب بنكي بمبالغ بسيطة حتي تدير تعاملاتها المالية مع الغير من خلال هذه الحسابات المصرفية.

وقال أن الحكومة تركز حاليا على الحد من حجم الاقتصاد القائم علي التعاملات النقدية عبر ترسيخ ثقافة استخدام بطاقات الائتمان بل الدفع كاش إلى جانب إصدار الفواتير، الي جانب التعاون مع البنك المركزي في مشروع الرقم القومي للمنشات العاملة في مصر.

ولفت إلى أن تلك الخطوات ستسهم في رفع مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الاجمالي البالغة نحو 13.5% ترتفع بنهاية العام المالي الحالي الي 14.7%.



** أسباب العزوف





وحول أهم أسباب عزوف المشروعات الصغيرة عن الانضمام للاقتصاد الرسمي قال المنير، إنها تتمثل في الإجراءات المعقدة التي تتبعها الجهات الحكومية بجانب ارتفاع تكاليف الانضمام والإلتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للحياة الاقتصادية خاصة أن التواجد خارج النظام الرسمي يمثل ميزة لتلك المشروعات نظرا لغيابها عن الرقابة المجتمعية والصحية وسهولة التعامل دون تحمل أية أعباء.

وأكد ترحيب وزارة المالية بأي مقترحات لمنظمات المجتمع المدني حول المنظومة الضريبة في مصر وبصفة خاصة المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يري انها ساندت الاقتصاد القومي طوال فترة عدم الاستقرار التي اعقبت ثورة 25 يناير 2011.



** تفاصيل الحوافز





من جانبه قال هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشؤون التشريعية إن مشروع قانون المنشات الصغيرة والمتوسطة الذي تعده وزارة التجارة والصناعة يتضمن المعاملة الضريبية لهذه المشروعات إلى جانب العديد من الموضوعات الأخرى حيث يضم التعريفات الخاصة بتحديد من هي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وباب كامل يتضمن عددا من الأليات لتسهيل حصول هذه الشركات علي التمويل البنكي، وباب آخر لحوافز غير ضريبية باشكال متعددة لتشجيع تلك المشروعات علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي.

وقال إن من تلك الحوافز وضع نظام مبسط بديلا لتسجيل الملكية العقارية بحيث نوفر الوضع الآمن للثروة العقارية وفي نفس الوقت تحويلها إلي ألية للتمويل يمكن الاقتراض بضمانها، أيضا في حالة تعثر المشروعات فان الوضع الراهن يعطي لمستحقات الضرائب والجمارك الافضلية في السداد عن اية ديون اخري ، في حين ان القانون الجديد يساوي بينهما وبجانب هذا وضعنا قواعد لضمان سداد تلك القروض وجدولتها لتشجيع الجهات المختلفة علي تقديم المزيد من التمويل للقطاع.

وأشار إلى أن الائتمان الضريبي بمشروع القانون يشمل ايضا خصم ما يوازي سعر الفائدة علي الاقتراض من الوعاء الضريبي في حالة زيادة راس مال المشروع القائم حاليا بالاعتماد علي موارده الذاتية.

ولفت إلى أن الحوافز غير الضريبية تشمل أيضا رد رسوم توصيل المرافق وتخصيص اراضي بالمجان والغاء قرارات الإزالة والتصالح في القضايا المرفوعة ضده من الجهات الحكومية ومنحها تراخيص بالعمل والانتاج لمدة 4 سنوات حتي تتمكن من توفيق أوضاعها، وحوافز أيضا للمشروعات الكبيرة التي تشجع المشروعات الصغيرة سواء عبر تسويق منتجاتها او قامت بتقديم تدريب للعاملين بها .



** تجربة أمريكية





من جانبه أوضح وينسلو سارجنت نائب رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة أن من الحوافز التي تقدمها امريكا علي سبيل المثال للمشروعات الصغيرة تفرض ضريبة بسعر اقل لمن يعيد استثمار جزء من ارباحه من اجل تعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم اعمالها خاصة ان الولايات المتحدة يعمل بها نحو 30 مليون مشروع صغير وتوفر عمل لنحو نصف عدد المجتمع الامريكي وهي قوة داعمة لنمو الاقتصاد الامريكي وايضا في الشرق الاوسط عموما.

وقال إنه في منطقة الشرق الاوسط فان المشروعات الصغيرة توفر فرص عمل لنحو 19 الي 23 مليون شخص وهو ما يوضح الاهمية المتزايدة لتنمية هذا القطاع الاساسي للاقتصاد القومي، لافتا الي ان مصر تشهد معدلات اداء اقل من متوسط المنطقة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ولذا يجب الاهتمام بـ 3 محاور الاول وضع سياسة تنظيمية جيدة ودافعة للقطاع والثاني تبني سياسات مالية سليمة والثالث نظام ضريبي يدفع القطاع للامام.

ودعا الحكومة إلي تبني ضريبة عادلة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل علي استدامة النظام الضريبي وتنمية الاقتصاد مع منح حوافز ضريبية مشجعة لنمو الاعمال وتبسيط اللوائح والنظم الضريبية والادارية لتكون مشجعة للنشاط الاقتصادي.

