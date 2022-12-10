المالية تقوم باجراء حركة ترقيات جديدة بالوظائف القيادية بمصلحة الجمارك

قررت وزارة المالية عددا من الوظائف القيادية بها والتي صدر بها قرارات رسمية عن وزارة المالية، كما طلبت وزارة النقل التقدم لوظيفة نائب رئيس هيئة الميناء للتشغيل.

ووفقا للقرارات الصادرة عن وزارة المالية ووفقا لترشيحات مصلحة الجمارك فقد تم تكليف أماني يوسف الحلواني بتسيير أعمال وظيفة مدير ادارة الدعم الفني ببورسعيد بالادارة العامة للتكنولوجيا بالادارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.

ونص قرار وزير المالية رقم 536 لسنة 2022 فقد تم تجديد انتداب حنان شوفي محمد خليل كرئيس للادارة المركزية للمنطقة الغربية بالادارة المركوية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

كما نص القرار على انتداب محمد أحمد حسام الدين كرئيس للادارة المركزية لجمرك بورسعيد بالادارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.

كما تم تعيين بدالناص محمد علي رئيسا للادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بقطاع الالتزام التجاري.

كما تم تعيين أحمد يوسف أبو الحسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة بقطاع شئون المصلحة، بالاضافة الى تعيين رشاد أمين عبدالمعطي لرئاسة الادارة المركزية لجمرك السويس بالادارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.

كما تم تعيين ياسر جمال محمد الحريري بمهام وظيفة رئيس قسم بادارة التشغيل والصيانة ببورسعيد بالادارة العامة للتكنولوجيا بالادارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الجمركية الشرقية.

وفي نفس السياق أعلنت هيئة ميناء الاسكندرية، عن حاجتها لتعيين شغل وظيفة قيادية، تتضمن نائب رئيس مجلس الادارة للتشغيل بالمستوي الوظيفي الممتاز بمجموعة الوظائف التخصصية المجموعة النوعية للوظائف القيادية.

وحسب منشور لهيئة ميناء الاسكندرية، اطلعت عليه المال، فان الهدف من تلك الوظيفة يتضمن جذب خطوط الملاحة العالمية للميناء بهدف تحقيق معدلات أداء تشغيلية وفقا للمستهدف الكمي، بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة.

كما أكدت هيئة الميناء أن مهام الوظيفة الجديدة تتمثل في أن يشارك في وضع الخطة السنوية للادارة بما يتفق مع استراتيجية الهيئة، ويجتماع بكافة مرؤوسيه سنويا لوضع الأهداف التنفيذية والبرامج التشغيلية ومعدلات الأداء المطلوب تحقيقها خلال السنة اللاحقة.

كما يتابع ويقيم أعمال الادارة والعاملين ويتأكد من إنجازها وفقا للبرامج التشغيلية المتفق عليها، والالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة في الهيئة، كما يقدم المقترحات بشأن الاجراءات ونظم العمل الخاصة والاحتياجات من الموارد البشرية والتدريبية والادارية اللازمة لتنفيذ الأعمال والأنشطة المختلفة بالادارة وضمان الاستخدام الأمثل لهذه الموارد.