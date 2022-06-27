«المالية» تقرر خفض مقابل الانتفاع بالمخازن والمستودعات والساحات التابعة لـ«الجمارك»

قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن تخفيض مقابل التخزين بالمخازن والمستودعات والساحات التي تديرها مصلحة الجمارك، في الحالات المنصوص عليها بالمادة (60)، من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

ونص القرار رقم 290 لسنة 2022 والذي اطلعت عليه “المال” أن التخفيض يكون بنسبة تصل الى 20% بالنسبة للبضائع الباقية إثر حجز أو حراسة قضائية لصالح مصلحة الجمارك طيلة بقاء الحراسة أو الحجز 20%.

كما وصلت نسبة التخفيض إلى 80% بالنسبة للبضائع التي أوقفت إجراءات التخلص عليها في انتظار نتائج تحليلها أو التحكم فيها طيلة المدة التي استغرقها التحليل أو التحكم فيها طيلة المدة التي استغرقها التحليل أو التحكيمعندما تكون النتيجة لصالح مقدم البيان .

ونص القرار على تخفيض بنسبة 80% أيضا على البضائع التي هي عبارة عن هبات ومعونات ترد للوزارات والمصالح الحكومية من حكومات أو هيئات أجنبية أو دولية ، وتصل نسبة التخفيض إلى 50% بالنسبة للمتروكات أو ما يتم إيداعه أو حجزه من البضائع الواردة صحبة الركاب بالموانئ .

واعتبر القرار أنه يأتي كتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، على أن يضاف للفقرة الأولى من المادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك .

ووضعت مصلحة الجمارك خطة لتطوير المخازن الجمركية التابعة للمصلحة، بعدد من المنافذ المختلفة، وذلك بما يتفق مع متطلبات الحماية المدنية، والتي ألزمت كل المخازن بالموانئ بتطبيق الأكواد الخاصة بالحماية المدنية.

وحسب الخطة فان معظم المخازن الجمركية كانت غير متوافقة مع شروط الحماية المدنية، التي يرجع إنشاؤها إلى بداية العقد الماضي، خاصة مخازن بورسعيد والإسكندرية وبورفؤاد ومخازن غمرة بالقاهرة، وتم التعاقد مع مقاولين لرفع كفاءة مخازن المهمل على مستوى المصلحة وترميمها، وتنفيذ أعمال رفع الكفاءة من أعمال إنشائية وكهربائية وكاميرات مراقبة وتركيب أنظمة للأنذار الألى (المبكر) وشبكات الاطفاء الآلى واليدوى بالوسائط المتعددة، بما يتيح تحقيق كافة متطلبات وإشتراطات الحماية المدنية وتلافى كافة السلبيات فى المبانى المجدده بعد التطوير.

وأكد أن مسئولي إدارة المهمل يقومون بمتابعة يومية على تلك المخازن لمتابعة أخر التطورات بها، حيث تلاحظ خلال الأسبوع الحالي الانتهاء من أعمال تطوير ساحة السيارات بمطار القاهرة، كما أنه جارٍ العمل في تطوير مخزن المهمل بميناء سفاجا؛ ومن المقرر أن ينتهى العمل من كل أعمال التطوير خلال بضعة أسابيع.

وبالنسبة لمخزن المهمل بميناء دمياط؛ فقد تم الانتهاء من أعمال التطوير وجارٍ تحهيزه لعملية الإستلام الأبتدائى وذلك بنسبة 95%، وفيما يتعلق بمخزن مهمل “ث” بميناء الإسكندرية؛ فقد تم بدء العمل به ومن المقرر الانتهاء من تلك الأعمال منتصف أغسطس المقبل، إضافة الى مخزن مهمل مخزن المهمل “27” بميناء الإسكندرية.

وفيما يتعلق بمخزن المهمل رقم (1) بميناء بورسعيد، فجارٍ أعمال الاخلاء الخاصة به بسبب زيادة حجم البضائع المهمل به، ومن ثم البدء عبر المقاول الذي من المقرر أن يقوم بعملية التطوير، وكذا مخزن 2 بميناء بورسعيد أيضا.

كما أنه بالنسبة لمخزن المهمل بميناء نويبع فانه جارى تجهيز مخزن مؤقت لنقل البضائع به، على أن يبدأ نقل البضاعة الأسبوع بعد القادم ثم القيام بأعمال التطوير والمقرر لها بـ4 أشهر بعد البدأ فى الأعمال.

أما بالنسبة لمخزن المهمل رقم (1) بميناء بورتوفيق فمن المتوقع أن يتم تطويرة فى السنة المالية الجديدة، بالاضافة الى مخزن المهمل رقم (2) بنفس الميناء.

كما أنه من المقرر أن يتم تطوير مخزن المهمل بميناء أسوان النهري، والذي كان من المقرر إنهاءه منذ فترة قربت على الإنتهاء، إلا أنه واجه تأخيرا ليتم الانتهاء منه خلال العام الجاري، كما أن مخزن المهمل بجمرك مطروح تم الانتهاء من أعمال تطويرة وبالفعل تم استلامه مؤخرا، وجارى تخصيص حراسة دائمة من الشرطة له.