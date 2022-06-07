«المالية» تقرر حركة ترقيات بالمنافذ الجمركية وتجديد ندب العديد من الوظائف (مستند)

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، القرار رقم 264 لسنة 2022، بندب أشرف على مصطفى زيتون، الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي مدير عام بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للدعم الإداري بالمستوى الوظيفي العالية بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية، بذات المصلحة، وذلك لمدة عام، أو لحين شغـل الوظيفـة بطريق التعيين، أيهمـا أقرب، مـع منحه البدلات المقررة للوظيفة.

وفي نفس السياق، قرر رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية رقم 637 لسنة 2022 بمصلحة الجمارك تجديد ندب عددا من المنتدبين بالمنافذ الجمركية المختلفة، وذلك في ضؤ استقرار الوظائف المختلفة بالمصلحة، حيث يعد استقرار هذا العنصر أهم ما يعمل على المحافظة بعمل المنافذ الجمركية المختلفة، وضمان تحسين زمن الافراج الجمركي.

وأصدرت مصلحة الجمارك تعليمات للمنتدبين بالتوجه لمبنى A3 الدور السادس باب 14 بميناء الإسكندرية، وذلك بهدف إستلام صورة طبق الأصل من القرار لتسليمها لجهات عملهم .

كما أنه سيتم تسليم صورة طبق الأصل للعاملين بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية من الإدارة العامة الموارد البشرية بالمنطقة الوسطى والجنوبية بالقاهرة بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية من الإدارة العامة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية ببورسعيد إعتبارا من يوم الخميس المقبل.

وخلال فبراير الماضي، قررت مصلحة الجمارك عبر الإدارة المركزية للموارد البشرية بموجب القرار رقم 150 لسنة 2022 تجديد ندب بعض المنتدبين لمدة عام رابع وبنفس المجموعة الوظيفية، والتي تتخطي 400 وظيفة من جهات إدارية مختلفة.

وقالت مصادر جمركية إن هذا الاتجاه يأتي استجابة لمطالب السوقين الملاحية والتجارية بزيادة العاملين بالمنافذ الجمركية، وتجديد أعمال الندب من الجهات المختلفة، بالاضافة إلى تعيينات جديدة تسعى لها المصلحة لسد أي عجز وظيفي بالمنافذ المختلفة، خاصة أن من أهم أسباب إنخفاض زمن الافراج الجمركي هو زيادة الوظائف المطلوبة بالمصلحة.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، أعلنت مصلحة الجمارك عن ظهور نتيجة التقديم فى مسابقة تم الإعلان عنها خلال يوليو الماضي والمعروفة بـ (الإعلان رقم 1 لسنة 2021) بشأن حاجة المصلحة بوزارة المالية للتعاقد مع عدد (1000) من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس تجارة ” شعبة محاسبة / شعبة جمارك “، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون) للعمل بالمصلحة وفقاً للتوزيع الجغرافى المبين بالإعلان.

وأكد مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، أنه تم إخطار المتقدمين الذين تم إعلانهم بقبول طلبات التقديم الخاصة بهم رسميا بضرورة مراجعة الموقع الإلكترونى خلال الفترة القادمة بشكل دورى، وذلك لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بموعد ومكان انعقاد اختبارات التقييم الإلكترونية، وكذا التعليمات والاعتبارات الواجب الالتزام بها يوم الاختبار.