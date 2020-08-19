«المالية» تقرر تشغيل المراكز اللوجستية بمطار القاهرة وميناء بورسعيد والسخنة غدا

قررت الدكتورة مني ناصر ، مدير مشروع النافذة الواحدة القومية التجارية الخارجية ، استمرار عمل المراكز اللوجستية بمطار القاهرة الجوي وميناء بورسعيد البحري، وميناء العين السخنة غدا وبعد غد الخميس والجمعة ٢٠و٢١ أغسطس الجاري.

وأكدت ناصر فى خطاب لرئيس مصلحة الجمارك أن استمرار العمل بتلك المراكز اللوجستية يأتي فى إطار توجيهات وزير المالية بضرورة متابعة أداء العمل بمنظومة النافذة الواحدة بالمراكز اللوجستية.

وأكدت مدير مشروع النافذة الواحدة أن قرار تشغيل المراكز يستهدف الانتهاء من الشهادات الحالية دون قبول أى تقديم لشهادات جديدة خلال اليومين الاستثناءات للانتهاء من الشهادات المتراكمة.