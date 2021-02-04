اقتصاد وأسواق

«المالية» تفرج عن 3 مليارات لوزارة الرى لاستكمال تأهيل الترع والمصارف

صرف مبلغ مماثل قبل نهاية العام المالى الحالى
مدحت إسماعيل 10:09 ص, الخميس, 4 فبراير 21 10:09 ص, الخميس, 4 فبراير 21

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صرفت وزارة المالية خلال الأيام القليلة الماضية 3 مليارات جنيه لصالح وزارة الرى والموارد المائية لاستكمال أعمال برنامج تبطين الترع والمصارف والتسريع من إبرام التعاقدات مع الشركات.

وقالت مصادر مطلعة بالوزارة لـ«المال» إنه متوقع الحصول على مبلغ مماثل قبل نهاية العام المالى الحالى، خاصة أن جدول طرح الأعمال يسير وفق التوقيتات المخطط لها من بداية انطلاق المشروع أواخر عام 2020.

وتصل تكلفة برنامج تبطين الترع الذى حصل على موافقة مجلس الوزراء فى مايو الماضى إلى 18 مليار جنيه بجميع المحافظات، ومقرر الانتهاء من تنفيذه خلال عامين حال توافر التمويل الكافى.

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وأضافت أنه جار العمل فى 5600 كيلو متر فى الوقت الحالى، ومقرر طرح 7 آلاف كيلو قبل نهاية 30 يونيو 2021، مشيرة إلى أن ما تم تنفيذه فعليا 900.5 كيلو متر فى 20 محافظة، فيما يبلغ إجمالى الأطوال المتعاقد عليها للتأهيل 5654 كيلو متر فى مختلف محافظات الجمهورية.

ويستهدف المشروع توفير حوالى 5 مليارات متر مكعب من المياه التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل، سواء من نهر النيل أو من الأمطار أو المياه الجوفية أو المعالجة.

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ويصل حجم الموارد المائية حاليا 76.4 مليار متر مكعب منها 55.5 مليار متر مكعب هى حصة مصر الثابتة من نهر النيل، وهى تشكل المصدر الأساسى من إجمالى الموارد المائية المتاحة، والباقى من الأمطار وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعى.

وذكر المصدر أنه تم وضع خطة طموح لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات، تستهدف فى المقام الأول تحسين حالة الرى فى مساحة مليون فدان فى مجال الزراعة، وتوصيل المياه لمزارعى نهايات الترع، إضافة إلى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بكمية تقدر بنحو 2 مليار متر مكعب من مشروع مصرف بحر البقر.

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وتهدف الخطة إلى ترشيد المياه فى القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه، وهى قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة، مع استهداف تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب فى قطاع مياه الشرب حتى عام 2030، ومضاعفة هذه الكمية عام 2037
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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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