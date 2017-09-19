المالية: تغيير معايير عينة فحص الضرائب بناء على درجة المخاطرة

كتبت مها أبوودنكشف عمرو المنير، نائب وزير المالية، أن الوزارة تعمل حاليا على تغيير معايير اختيار العينة العشوائية الخاصة بالفحص الضريبى، لتكون تلك المعايير معتمدة على درجة المخاطرة فى الملف الضريبى.وردا على سؤال من أحد حضور ندوة الضرائب التى نظمتها الغرفة الفرنسية، اليوم، أن العينة العشوائية لات

كتبت مها أبوودن

كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية، أن الوزارة تعمل حاليا على تغيير معايير اختيار العينة العشوائية الخاصة بالفحص الضريبى، لتكون تلك المعايير معتمدة على درجة المخاطرة فى الملف الضريبى.

وردا على سؤال من أحد حضور ندوة الضرائب التى نظمتها الغرفة الفرنسية، اليوم، أن العينة العشوائية لاتزال مطبقة كنظام تطبيقا لقانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، لكن الوزارة ترى أن المعايير الموضوعة لها لاختيار الملفات المفحوصة سنويا ليست علمية مما نتج عنه بعض الأخطاء.

يشار إلى أن قانون الضريبة على الدخل نص على اختيار عينة فحص عشوائية سنويا لا تتخطى ٢٠٪ من جملة الملفات الضريبية لدى مصلحة الضرائب.

قال المنير إن دخول ملفات كبار الممولين بالكامل داخل عينة الفحص السنوية لا يعنى أن الوزارة أوقفت تطبيق نظام العينة، ولكن تلك الملفات تقع داخل العينة بسبب ارتفاع درجة المخاطرة فيها.

أكد المنير أن من بين الأخطاء التى نتجت عن المعايير الخاصة باختيار العينة العشوائية، أن المصلحة وجدت ملفات لبعض المهن الحرة لم تدخل عينة الفحص منذ ١٥ سنة بالكامل.