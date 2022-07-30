«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للعاملين بالدولة

أعلنت وزارة المالية المصرية أنه سيتم صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس المقبل على مدار 5 أيام، تبدأ من يوم 24 من الشهر. وقالت الوزارة إنه سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين فى 33 وزارة وهيئة، يوم 24 أغسطس، ثم صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 25 أغسطس المقبل، وجميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 28 و29 و30 من الشهر.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم أيضًا تحديد موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر لتبدأ من يوم 21 من الشهر، حيث يتم صرف مرتبات العاملين في 33 وزارة وهيئة، ثم صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر المقبل، وجميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 25 و26 و27 سبتمبر.

أهابت الوزارة بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.