المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر للعاملين بالدولة

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر الربع الرابع من العام الحالي (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022)، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، ومواعيد صرف متأخرات مستحقات العاملين.

لمدة 5 أيام في كل شهر مع مراعاة الإجازات

وأوضحت الوزارة أنه سيتم صرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها خلال الفترة من 24 وحتى 28 من كل شهر لمدة 5 أيام، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وأنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين خلال الفترة من 8 إلى 10 من كل شهر لمدة 3 أيام.

ولفتت إلى أنه يبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

قال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر، لكل الجهات الإدارية بالدولة، موضحًا أنه تم سيتم صرف مرتبات أكتوبر للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام 24، 25، 26، 27، 30 من الشهر نفسه، ومرتبات نوفمبر فى أيام 24، 27، 28، 29، 30 من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر أيام 22، 25، 26، 27، 28 من الشهر نفسه.

أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.