«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أغسطس للعاملين بالدولة

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري بدءا من يوم 24 في الشهر، كما تقوم بصرف متأخرات مستحقات العاملين على مدار 3 أيام خلال الشهر.



وقال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أغسطس بدءًا من 24 أغسطس الجاري، ويستمر على مدار أيام 25 و 28 و 29 و 30 من الشهر.

وتابع، سيتم صرف المتأخرات أيام 7، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.



وأهاب بسيوني بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.