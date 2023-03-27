المالية تعلن قيمة زيادة بدل المهن الطبية بحزمة الـ150 مليار جنيه

قال وزير المالية دكتور محمد معيط إنه سيتم زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475 جنيهًا بحزمة تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، لتتراوح الفئات الممنوحة بذلك من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض.

ولفت إلى أن الزيادات تتضمن أيضًا مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض.

وأضاف إلى أن الحزمة تتضمن أيضا زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا.

وكشف الوزير إن الحزمة البالغ إجمالي قيمتها 150 مليار جنيه، ووافق عليها مجلس النواب سيبدأ صرف الزيادات المقررة بها بدءا من 13 أبريل المقبل، تنفيذ للتوجيهات الرئاسية بسرعة الصرف، لتخفيف الأعباء على المواطنين.