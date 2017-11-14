المالية تعلن تفعيل الصرف الإلكتروني نهاية نوفمبر

ياسمين فواز كشف عمرو الجارحي، وزير المالية عن بدء الوزارة فى إجراءات ميكنة الموازنة العامة والحساب الختامى، والاعتماد على الصرف الإلكترونى؛ لوقف التعامل بالشيكات الورقية بالمؤسسات الحكومية، بنهاية الشهر الحالى. وأضاف، خلال كلمته في اجتماع اللجنة الاقتصادية​ بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمن

ياسمين فواز





كشف عمرو الجارحي، وزير المالية عن بدء الوزارة فى إجراءات ميكنة الموازنة العامة والحساب الختامى، والاعتماد على الصرف الإلكترونى؛ لوقف التعامل بالشيكات الورقية بالمؤسسات الحكومية، بنهاية الشهر الحالى.

وأضاف، خلال كلمته في اجتماع اللجنة الاقتصادية​ بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة حسابات الصناديق الخاصة، أنه تمّت مخاطبة كل من هيئة البريد وبنك الاستثمار القومى والبنك المركزى؛ لحصر كل الحسابات الموجودة خارج حساب الخزانة العامة، لافتًا إلى أنه تم ضم 61 ألف حساب خاص لحساب الخزانة الموحد بعد حصرها، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات بوقف حسابات الجهات، التى لم تردّ على مخاطبات الوزارة بشأن حساباتها الخاصة.