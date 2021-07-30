«المالية» تعلن أسعار سيارات شيري تيجو 3 فى مبادرة الإحلال رسميًا

وزارة المالية تتيج شيري تيجو 3 على الموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات فى الأول من أغسطس

كشف الدكتور طارق عوض، المتحدث بإسم مبادرة الإحلال بوزارة المالية، عن أسعار سيارات شيري تيجو 3 كاش بالمبادرة، والمدعومة بمحرك يعمل بالوقود المزدوج “غاز طبيعي – بنزين”، والتى قدرت بـ 228 ألف جنيه، لتصبح بذلك أول سيارة من فئة المركبات الرياضية المتعددة الأغراض SUVs لتنضم للمبادرة الرئاسية.

وأشار عوض فى تصريحات لـ «المال» إلى أن أقساط شيري تيجو 3 تبدء من 2900 جنيه شهريًا وحتى 3400 جنيه. الدكتور طارق عوض المتحدث بإسم مبادرة إحلال السيارات والميكروباص

ويقدر سعر السيارة خارج مبادرة إحلال السيارات بـ 242.9 ألف جنيه.

وأوضح أن وكيل شيري فى مصر ممثلًا فى مجموعة جي بي غبور أضافت بعض التحسينات الفنية على سيارات المبادرة بغرض تقوية بعض أجزاء السياراة لتحمل وضع أسطوانة الغاز بها.

وأكد “عوض” أن وزارة المالية ستتيح سيارات شيري تيجو 3 على الموقع الإلكتروني للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات فى الأول من أغسطس المقبل.

وبإنضام شيري يرتفع عدد العلامات التجارية المشاركة فى عمليات إحلال المركبات القديمة إلى 6 .

وتشمل العلامات التجارية المشاركة فى المبادرة كلًا من شيفروليه، ونيسان، وهيونداي، وبي واي دي، ولادا، وأخيرًا شيري.

كما يرتفع عدد الفئات المتوافرة إلى 22 فئة مختلفة.

مواصفات سيارات شيري تيجو 3 فى مصر

تتمتع سيارات «شيري تيجو 3»، المجمعة محليًا، بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 126 حصانا.

ويصل عزم السيارة عند أقصى دوران 160 نيوتن.متر، وتقدر السرعة القصوى للسيارة 180 كيلو متر فى الساعة.

ويقدر متوسط استهلاك الوقود للسيارة 6.7 لتر لكل 100 كيلو متر، مع العلم أن سعة خزان الوقود 55 لترا.

وتستطيع شيري تيجو3 التسارع من وضع السكون إلى 100 كيلو متر فى الساعة فى غضون 14 ثانية.

وصممت السيارة على قاعدة عجلات بطول كلى يصل إلى 4419 مم، وعرض 1765، وارتفاع 1651.

ويقدر ارتفاع السيارة عن الأرض 190 مم، ويبلغ سعة السنطة الخلفية 550 لترا.

ويبلغ وزن سيارات شيري تيجو 3 فارغة 1420 كيلو جرام، وتتمتع بجنوط سبورت مقاس 17 بوصة.

وتتمتع السيارة بعدد من مواصفات الأمان والتى منها نظام منع إدارة المحرك، وسائد هوائية أمامية، مكابح مضادة للانغلاق.

كما تتمتع أيضًا بتواجد نظام توزيع إلكترونى لقوة الفرامل، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، وكاميرا خلفية.

كما يتوافر بها خاضية التحكم في ارتفاع أحزمة امان المقاعد، وتثبيت لكرسى الأطفال.

وتتسم السيارة بوجود بعض الكمليات منها مصابيح هالوجين، والتحكم في ارتفاع المصابيح الأمامية، وإضاءة نهارية “LED”.

كما تتمتع أيضًا بمصابيح خلفية “LED” ومصابيح ضباب أمامية، وفتحة سقف، مرايات كهربائية خارجية و بها إشارات جانبية، وعدادات مزودة بشاشة.

أما عن أنظمة الترفيه بـ «سيارات تيجو 3» فيتواجد بها شاشة مقاس 8 بوصات، وDVD، ومدخل USB، ونظام Bluetooth، وعجلة قيادة متعدده المهام.