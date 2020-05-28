المالية: تعزيز مسار «التدريب عن بعد» للعاملين في مواجهة كورونا‎

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن هناك ضرورة أن تكون محنة «كورونا» منحة لتعزيز التنمية البشرية بوزارة المالية، من خلال تعزيز مسار «التدريب عن بعد» باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية؛ لما فيه من توفير للوقت والجهد، وتحقيقًا لمقتضيات السلامة والصحة العامة، وتقليلاً للتجمعات؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

و أكد الوزير، في بيان اليوم أن تعزيز مسار «التدريب عن بعد»، يأتى ضمن خطة وزارة المالية لتعظيم القدرات البشرية.

ولفت إلى ان هذا المسار يعمل على تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى لميكنة المنظومتين الضريبية، والجمركية؛ لتيسير الإجراءات وتحفيز مجتمع الأعمال على استمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية المشددة للاحتفاظ بالعمالة وتوفير السلع بالأسواق.

المالية: تم إنشاء مجموعات «واتس آب» روعي فيها تقسيم ممثلى الوزارة بالجهات الإدارية بشكل نوعى

وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، تم إنشاء مجموعات «واتس آب» روعي فيها تقسيم ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية بشكل نوعى؛ حيث تم تخصيص مجموعة للجهات الإدارية بقطاع الصحة، وأخرى لقطاع التعليم، وهكذا لافتًا إلى أن هذه المجموعات تُسهم فى سرعة التواصل بين الجهات على مستوى الجمهورية.