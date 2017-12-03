المالية تطلق منشور إعداد الموازنة الجديدة

تحفظت وزارة المالية فى تقديراتها للمؤشرات المالية المتوقعة خلال العام المالى 2018- 2019 ، فى منشورها لإعداد مشروع موازنة العام المالى الجديد، وهو الوثيقة التى تطلقها الحكومة خلال هذا الوقت من كل عام لبيان مستهدفاتها من مشروع الموازنة الجديدة .

وجاءت مستهدفات الوزارة لمعدلات الدين العام بنحو 94%، خلال العام 2018- 2019

، تقل إلى نحو 88%خلال العام المالى 2019- 2020، وهو توقع متحفظ بعض الشئ، فكان من المتوقع تخفيض الدين إلى نحو 85 % بحلول 2019-2020 .

وعلى صعيد الإيرادات الضريبية المتوقعة فى منشور أعداد الموازنة، جاءت معدلاتها كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، بنحو14.5 %، وهو معدل يرتفع بنحو 3 % فقط عن مستهدفات العام المالى الجارى 2017- 2018، كما أنها توقعات لا تتوافق مع مستهدفات الوزارة برفع معدلات الحصيلة الضريبية بنحو 1 %كل عام .

أما على جانب مؤشر الفائض الأولى ، فقد استهدفت الوزارة 1.7 إلى 2% ، كما توقعت ثباته عند نفس المعدلات خلال العام المالى 2019-2020، كما توقعت الوزارة تحقيق عجز كلى نسبته 8.5 % تنخفض إلى 7.5 %خلال العام المالى 2019-2020.

ويعد العام المالى المقبل هو العام الأخير فى مهلة سماح قرض الإصلاح الاقتصادى الذى حصلت عليه الحكومة من صندوق النقد الدولى والذى تبلغ قيمته 12 مليار دولار .

