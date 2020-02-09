المالية تطلق مبادرة لتطوير الأداء الوظيفي بالقطاعات والمصالح التابعة

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، إطلاق مبادرة جديدة لتطوير مستوى الأداء بمختلف القطاعات والمصالح التابعة للوزارة، من خلال قياس درجة «الرضا الوظيفي» للعاملين عبر استطلاعات للرأى تتسم بالشفافية والموضوعية، ترتكز على التحول التدريجى إلى «مصر الرقمية».

عبر استطلاعات رأي تضم 5 محاور

وجَّه الوزير بأن تنطلق هذه المبادرة من قطاع الحسابات والمديريات المالية، على النحو الذى يُسهم فى تعزيز إجراءات الحوكمة بالجهات الإدارية، والإسهام الفعال فى الإدارة الرشيدة للمال العام؛ بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتمكين الدولة من تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

كان الوزير قد تلقى هذه المبادرة من قطاع الحسابات والمديريات المالية، في ختام ملتقي «المعرفة والتطبيق» بمدينة الغردقة؛ تنفيذًا لتوجيهاته بطرح العديد من المبادرات التى تُسهم فى تطوير منظومة العمل بمختلف قطاعات وزارة المالية.

تشمل بيئة العمل والحوافز والترقيات والتدريب والإشراف

قال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تصميم «استبيان» لاستطلاع رأى العاملين بشفافية من خلال ٥ محاور: «بيئة العمل، والحوافز، والترقيات، والتدريب والإشراف»، للوقوف على كل نقاط القوة والنقاط التى تتطلب مزيدًا من التحسين، فى منظومة العمل.

بعدد اسئلة تتراوح بين 6 و 21

أوضح أن المحور الأول هو «بيئة العمل» يشمل ١٥ سؤالاً للتعرف علي علاقة الموظف بزملائه في العمل، و الثاني، يتناول التدريب وآلياته من خلال ١٠ أسئلة تقيس مدي معرفة الموظف بالدورات التدريبية الدورية التي تنظمها الوزارة، و المحور الثالث يركز على قياس مدي رضاء الموظفين عن الحوافز والمزايا المالية عبر ١٢ سؤالًا تتناول مدي رضائه عن الراتب الحالي الذي يتقاضاه.

و أشار إلى أن المحور الرابع يتناول الأداء الاشرافي لقياس مدي رضاء العاملين علي أداء الإدارة الوسطي والعليا بقطاع الحسابات والمديريات المالية، من خلال ٢١ سؤالاً تركز علي مدي وضوح أهداف المهام الوظيفية التي تطمح لها الإدارة العليا، وهل يقوم مديره بتوضيح نقاط القوة والضعف لديه أثناء عملية التقييم السنوي لأداء مرؤوسيه، و الخامس يتناول منظومة الترقي عبر ٦ أسئلة تركز على مدي وضوح معايير الترقي الوظيفي.