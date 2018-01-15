المالية تطلق مبادرة المدرب المحترف

مها أبوودنوقعت وحدة تكافؤ الفرص، التابعة لوزارة المالية، بروتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، التابعة لجامعة الدول العربية، لإطلاق مبادرة «المدرب المحترف».قالت داليا فؤاد، رئيس الوحدة، إن الدورة تهدف إلى الجمع بين الإدارة المعرفية والتطبيق الع

مها أبوودن

وقعت وحدة تكافؤ الفرص، التابعة لوزارة المالية، بروتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، التابعة لجامعة الدول العربية، لإطلاق مبادرة «المدرب المحترف».

قالت داليا فؤاد، رئيس الوحدة، إن الدورة تهدف إلى الجمع بين الإدارة المعرفية والتطبيق العملى، لأحدث أساليب التدريب من خلال أسلوب التعلم النشط، لا سيما فى ظل توقيع البروتوكول، الذى وقعته الوحدة مع الهيئة.

أكدت أن الإعلان هدفه إتاحة الفرصة للموظفين للتقديم فى الدورة، وأن البرنامج يأتى فى إطار تنفيذ خطة وحدة تكافؤ الفرص للعام المالى 2017/ 2018، التى تهدف إلى إدماج منظور النوع الاجتماعى، فى مراحل الإعداد والتخطيط والتنفيذ لخطط التنمية، كما تسعى الوحدة إلى خلق فريق من المدربين الوطنيين المحترفين.

وحددت الوحدة مدة البرنامج 10 أيام غير متصلة، خلال يومى الجمعة والسبت، لإتاحة الفرصة للموظفين بالاشتراك دون الإخلال بقواعد العمل، بعد اجتياز مقابلة شخصية لعرض تقديمى قصير مدته 10 دقائق.