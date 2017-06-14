المالية تطلق حملة المضافة برعاية سينرجي

المال ـ خاص:أطلقت وزارة المالية، أخيرا حملتها الإعلانية الخاصة بقانون الضريبة على القيمة، بعد مرور نحو 9 أشهر على تطبيق القانون نفسه فى 7 سبتمبر الماضى.وقام بإعداد وإنتاج الحملة شركة «سينرجى» للدعاية والإعلان، واشتملت، على إطلاق إعلانين فقط لتبسيط وشرح الضريبة الجديدة.وحاول بطل الح

المال ـ خاص:

أطلقت وزارة المالية، أخيرا حملتها الإعلانية الخاصة بقانون الضريبة على القيمة، بعد مرور نحو 9 أشهر على تطبيق القانون نفسه فى 7 سبتمبر الماضى.

وقام بإعداد وإنتاج الحملة شركة «سينرجى» للدعاية والإعلان، واشتملت، على إطلاق إعلانين فقط لتبسيط وشرح الضريبة الجديدة.

وحاول بطل الحملة، حمدى الميرغنى، تغيير المفاهيم الخاطئة، التى تعتبرأن قانون القيمة المضافة، يفرض ضريبة جديدة، ليؤكد أنها ضريبة بديلة لضريبة المبيعات.

ومن خلال إعلان آخر، حاولت الشركة تدقيق وتعميق مفهوم استخدام الفواتير للحفاظ على الحقوق، لقناعة «المالية»، أن استخدام الفواتير هو الحل الوحيد للحد من ظاهرة التهرب الضريبى.

واتسمت الحملة بالبساطة والشعبية، وحاولت الدفاع عن ضريبة القيمة المضافة من خلال، تعميق مفهوم إعفاء 57 مجموعة سلعية وخدمية مهمة من الضريبة، لاتصالها بشكل أساسى بحياة المواطن البسيط، وعلى رأسها الألبان والخدمات الصحية والتعليمية.

وأوضحت أن عوامل عديدة كانت سببا أساسيا فى استبدال ضريبة المبيعات بالقيمة المضافة، أهمها خصم الضريبة على المدخلات المباشرة، وغير المباشرة من السلعة، أو الخدمة، للحد من ظاهرة الازدواج الضريبى التى كانت منتشرة فى ظل ضريبة المبيعات.

ومن المعروف أن قانون القيمة المضافة، هو أحد الإصلاحات التشريعية المهمة فى مجال الضرائب التى طالت مناقشاته، لأكثر من 8 سنوات، وكانت هناك محاولات دائمة لتمريره عقب ثورة 25 يناير، ولمدة 3 سنوات لكن دون جدوى، فقد صدرت 4 نسخ معدلة من مشروع القانون، إلا أن النسخة الأخيرة من القانون كانت الأكثر مثالية، وهى التى أصدرها الوزير عمرو الجارحى.

ومرت الحملة الدعائية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بعدد من المراحل، إذ طرحت «المالية» مناقصة محدودة لاختيار شركة لإنتاج الحملة، إلا أنها عادت، وأسندتها إلى «سينرجى»، بعد انقضاء مهلة تقديم العروض الفنية والمالية.

وبحسب مصادر فى «المالية»، فإن تأخير الحملة كان بسبب صعوبات فنية فى تنفيذها، لاختيار المادة الأنسب لتقريب فكرة القانون إلى الجمهور، كما أن الوزارة فضلت إذاعتها خلال شهر رمضان، لضمان تحقيق أعلى نسبة مشاهدة، فضلا عن قرب تطبيق المرحلة الثانية من القانون، والتى سيزيد فيها سعر الضريبة بنسبة 1 %، ليصبح السعر العام للضريبة 14 % بدلا من 13% حاليا.

