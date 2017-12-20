المالية تطلب تنفيذ التعديلات الضريبية فى موازنة 2018/2019

جهات حكومية ترفض التطبيق على الموظفينالمال ـ خاصشددت وزارة المالية، فى منشور إعداد الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجديد 2018/2019، على ضرورة مراعاة القوانين الضريبية، والتعديلات التشريعية التى دخلت عليها، آخرها التعديل الخاص بفرض ضريبة دمغة على تداولات البورصة، والتعديل التشريعى الخاص با

جهات حكومية ترفض التطبيق على الموظفين





المال ـ خاص

شددت وزارة المالية، فى منشور إعداد الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجديد 2018/2019، على ضرورة مراعاة القوانين الضريبية، والتعديلات التشريعية التى دخلت عليها، آخرها التعديل الخاص بفرض ضريبة دمغة على تداولات البورصة، والتعديل التشريعى الخاص بالخصم الضريبى، الصادران نهاية العام المالى الماضى.

قالت الوزارة فى منشور إعداد الموازنة الذى أصدرته منذ أيام: «يراعى عند إعداد تقديرات الإيرادات الضريبية للعام المالى الجديد 2018/2019، الحصيلة الضريبية المتوقعة للضرائب المباشرة وغير المباشرة، والحصيلة الجمركية المتوقعة والضريبة على القيمة المضافة، مع مراعاة آخر أداة تشريعية يحصل بمقتضاها كل نوع من أنواع الإيرادات، والأخذ فى الاعتبار، المحصل الفعلى خلال الأعوام الـ 3 الماضية، المحصل الفعلى خلال الفترة المنقضية من العام المالى 2017/2018، مقارنة بذات الفترة من العام المالى السابق 2016/2017.

طالبت الوزارة الجهات التى تقدم موازناتها للوزارة، أن تراع التعديلات التشريعية التى دخلت على قوانين الضرائب والجمارك بما فيها آخر تلك التعديلات التى صدرت بالقانونين رقم 76 و82 لعام 2017، الخاص بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، مع تطبيق ضريبة دمغة على التداولات، وقانون الخصم الضريبى، الذى سمح برد جزء من الضريبة عن كل شريحة مرتب، بما يتناسب عكسيًا مع قيمة الدخول والمرتبات.

وافق مجلس النواب قبل انتهاء الدورة البرلمانية الماضية، على تعديلين تشريعيين على قانون الضريبة على الدخل، إحدهما بفرض ضريبة دمغة على تداولات البورصة، الثانى الخاص برد جزء من الضريبة المحصلة على المرتبات بهدف تخفيف أعباء غلاء الأسعار عن كاهل الفقراء ومحدودى الدخل.

يعتبر منشور إعداد الموازنة، الوثيقة التى تصدرها وزارة المالية فى هذه الفترة، من كل عام لتضع بها أهدافها ومبادئها الخاصة بإعداد الموازنة، وتلزم الجهات العاملة بالدولة بها.

نص المنشور هذا العام على ضرورة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تحصيل الضريبة على المرتبات، وما فى حكمها بصورة صحيحة، كاشفا عن أن هناك بعض الجهات الحكومية التى ترفض تطبيقها على العاملين بها، وقيام بعض الجهات الأخرى بتطبيق شريحة واحدة فقط منها، أقل شريحة، ما يؤدى إلى حرمان الدولة من أهم مواردها الذاتية، نتيجة لاختلاف التطبيق من جهة إلى أخرى.

من المعروف أن الشرائح الضريبية تنقسم إلى 5 شرائح؛ الأولى معافاة، تبلغ 7200 جنيه، يضاف إليها الأعباء العائلية، حال الدخول الثابتة، بواقع 6500 جنيه، لتصبح الشريحة المعافاة للموظفين 13500 جنيه، الثانية شريحة المرتبات الواقعة بين 13500 جنيه إلى 30 ألف جنيه، تخضع لسعر ضريبة 10%، الثالثة بين 30 إلى 45 ألف جنيه، تخضع لسعر ضريبة 15%، الثالثة بين 45 إلى 200 ألف جنيه، تخضع لسعر ضريبة 20 %، الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه، تخضع لسعر ضريبة 22.5%.

ألزمت الوزارة فى منشور إعداد الموازنة الجديدة، الجهات الموازنية بضرورة أن تراع أن تكون التقديرات الضريبية التى تضعها متماشية مع الواقع الفعلى، دون زيادة أو نقصان، حتى لا تحدث الفروق لدى التنفيذ الفعلى، تتسبب فى ارتباكات أو اختناقات فى توفير الموارد اللازمة لمواجهة الإنفاق العام.

قالت الوزارة فى المنشور: «يتعين حصر المتأخرات الضريبية، ووضع الخطط اللازمة لتحصيلها، حتى يتسنى توفير موارد حقيقية، تمكن الدولة من مواجهة متطلباتها، والتزاماتها المختلفة، بين المتوقع تحصيله، من المتأخرات بمشروع موازنة السنة المالية 2018/2019».