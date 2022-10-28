«المالية» تطرح بيع 84 محلًا بمناطق مختلفة بمحافظة كفر الشيخ

حددت هيئة الخدمات الحكومية “التابعة لوزارة المالية”، يوم 30 أكتوبر المقبل “الأحد”، موعدًا لعقد مزايدة لبيع عدد من المحلات التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ.

ووفقًا لمصدر مسئول بمديرية الإسكان بمحافظة كفر الشيخ، فإن المحلات التي سيتم عليها المزايدة تصل عددها 84 محلًا ببلطيم والبرلس وقلين وغرب مدينة كفر الشيخ.

وأضاف أن تلك المحلات تتوزع بين 11 محلا ببلطين بمساحات تتراوح من 21.5 الى 34.3 متر مربع، و10 محلات بالبرلس بالجونة (1 ) بمساحات تتراوح من 12 مترا مربعا إلى 22.5 متر مربع، علاوة على 10 محلات بجونة البرلس (2) بمساحات من 12 – 22.5 متر مربع.

كما ستتم المزايدة على 20 محلا بالجونة 3 بمنطقة البرلس، بمساحات من 12 – 22.5 متر مربع، و10 محلات بمركز قلين بمساحات من 10.8 – 20.2 متر مربع، إضافة إلى 23 محلا بمساحات من 67.7 – 85 مترا مربعا، بموقع تحيا مصر غرب مدينة كفر الشيخ.

كما حددت الهيئة العامة للخدمات الحكومية “التابعة لوزارة المالية” بيع عدد من السيارات المختلفة بالمنافذ الجمركية يوم 30 أكتوبر الحالي.

ومن المقرر أن تشمل المزايدة سيارات من أنواع مختلفة، منها دايو، فيات ، سوزوكي، وتويوتا ، جيب شيروكي، وفولكس، لادا ، دايهاتسو، ايسوزو، واسكودا، نيسان ، كيا، بي ام دبليو.

كما حددت الهيئة مزادًا يوم 31 أكتوبر لبيع عدد من السيارات الملاكي والبيك اب وميكروباصات واسعاف واتوبيس، وذلك من ماركات مختلفة.

ومن المقرر أن تقام الجلستان لبيع السيارات بقاعة نادي الجيزة الرياضي بتأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه، و30% من سعر السيارة فور ترسية المزاد .

كما حددت الهيئة مزادًا آخر يوم 2 نوفمبر المقبل، لبيع عدد من السيارات ماركة مرسيدس، BMW ، شيفروليه، فورد، بيجو، نيسان، جراند شيروكي، تويوتا، دودج، فولكس، هيونداي، فورد، ايسوزو، كيا ، بورش.

كما تقرر بيع عدد من البضائع المهمل بالمنافذ الجمركية المختلفة بنفس المزايدة منها خمور، وكيماويات، وملابس جاهزة، وقطع غيار السيارات، وتبغ ومعسل، أدوات كهربائية.

وذكرت الهيئة في منشور لها -اطلعت عليه المال- بأن يسقط حق أصحاب المهامل ما لم يتم سحبها قبل اعتماد جلسة المزاد والبضائع منها يباع برسم الوارد والبعض برسم الصادر.