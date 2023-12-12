المالية تطرح بيع 3 فيلات بمنطقة الساحل الشمالي على مساحة 1100 م2

طرحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، 3 فيلات للبيع في نطاق مركز مارينا العلمين السياحي بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مرسي مطروح، وذلك على مساحة تصل الى نحو 1100 متر مربع.

وحسب مصادر مطلعة فان الفيلات المطروحة تنقسم الى فيلتين رقمي 11 و12 بمنطقة 24 فينيسيا، بمساحة تصل الى 600 متر، بواقع 300 متر مربع لكل فيلا، والتي تم التنازل عنها لصالح وزار المالية.

فيما تقع الفيلا الثالثة على قطعة الأرض رقم 4 بالمنطقة 22 ب بمركز مارينا العلمين السياحي بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مرسى مطروح بمساحة 500 متر مربع والمملوكة لوزارة المالية، ومن المقرر عقد جلسة المزاد يوم 27 ديسمبر الجاري.

وأشترطت هيئة الخدمات الحكومية دفع تأمين ابتدائي كشرط لدخول المزاد قدره 500 ألف جنيه بخزينة الهيئة، كما أنه اذا لم يتم استكمال مبلغ الـ10% يصبح مبلغ التأمين الابتدائي من حق الجهة الادارية ويكون من حق الجهة الادارية إعادة طرح ذات العنصر للبيع مرة أخرى في أقرب جلسة مزاد.

كما تخضع العملية لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.

كما يلتزم المشتري بكافة اشتراطات جهاز القرى السياحية التابع لهيئة المجتمعات العمرانية بشأن العناصر محل البيع.

كما يلتزم الراسي عليه المزاد ان يستكمل باقي الثمن الـ90% الباقية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره باعتماد البيع من السلطة المختصة على عنوانه الوارد بجلسة المزاد واذا لم يستكمل الثمن خلال الفترة المذكورة يعد البيع مفسوخا دون حاجة الى انذار او اتخاذ أي اجراءات قضائية ويتم مصادرة مبلغ الـ10% لصالح الجهة الإدارية ويعاد طرح قطعة الأرض ومبنى الفيلا المقامة عليها للبيع بالمزاد العلني مرة أخرى، وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

كما يلتزم من يرسو عليه المزاد بسداد قيمة الجعل المستحق حتى نهاية ديسمبر الجاري على كل فيلا على خده والبالغ 159 ألف جنيه طبقا لافادة وزارة المالية.

يذكر أنه من المقرر أن تعقد شركة التعمير للتنمية السياحية بمركز مارينا العلمين مزايدة للانتفاع بتشغيل مركز مارينا العلمين السياحي لمدة 3 سنوات وذلك يوم 24 ديسمبر الجاري.