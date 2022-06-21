المالية تطالب الممولين بسداد الضرائب قبل 30 يونيه

استقبلت الغرفة التجارية المصرية لمحافظة كفر الشيخ اليوم وفدا من ضرائب القيمة المضافة بقطاع وسط الدلتا وكفر الشيخ، في إطار التعاون المشترك والمتواصل بين الغرفة التجارية المصرية لمحافظة كفرالشيخ ووزارة المالية ممثلة في ضرائب القيمة المضافة.

وأكد المحاسب السيد عبيد بأن الغرفة التجارية تعد بيت التاجر ومظلتة وحلقة الوصل بين الحكومة والقطاع الخاص في كل ما يتعلق بالقوانين والتشريعات والقرارات الوزارية التي تصدر لتعميمها على منتسبي الغرفة وابداء الرأي فيها من خلال جهات الاختصاص.

وأوضح سامى غلاب وكيل وزارة المالية ورئيس منطقة وسط الدلتا أن الوزارة تدعو الممولين والمكلفين لسداد الضرائب قبل ٣٠ يونيه الحالى للاستفادة من التيسيرات الجديدة بمشروع القانون بالتجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية، بشرط سداد جميع الضرائب المستحقة فى موعد أقصاه ٣٠ يونيه الحالى، للحصول على التيسيرات الضريبية الجديدة، موضحا أن الإعفاءات تشمل ضرائب الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ومن جانبة أشاد شعبان لولح مدير عام القيمة المضافة بالتسيرات بالقانون الجديد داعيا التجار بمحافظة كفر الشيخ بسرعة سداد الضريبة قبل 30/6/2022 حيث أن سداد جميع الضرائب المستحقة عليهم أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها «ضريبة إقرار، ربط لعدم الطعن، أو ربط بالاتفاق مع اللجنة الداخلية، أو بناءً على قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة» فى موعد أقصاه ٣٠ يونيه الحالى، وذلك للاستفادة من التيسيرات الواردة بمشروع قانون التجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية «ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة».

ومن جانبة اكد السيد المغازي – المستشار الضريبي للغرفة – أن الغرفة ترحب بمشروع القانون داعيا التجار للاستفادة منة واستعرض سيادتة بعد العوار في قوانين الضريبية وكيف أن قانون يصدر ثم يصدر لة 42تعديلا مطالبا بنسف هذة القوانين بتعديلاتها وضع قانون موحد بدلا منها لان التجار أصبح تائها ومحيرا من كثرة القوانين الضريبة وكثرة القرارات الوزارية. وسوء الفهم في تطبيقها.

ومن جانبة طالب الدكتور محمد كمال – رئيس شعبة الصيادلة – بعدم خضوع الصيدليات لقانون القيمة المضافة وان يتم احتساب الضريبة من المنبع وان عمل إقرار ضريبي شهري سلبي امر مرهق جدا.

وتم الاتفاق على أن تقوم الغرفة بتوعية منتسبيها وأعضاء شعبها التجارية بمشروع القانون الذي تم مناقشة في مجلس الشعب اليوم للاستفادة من التيسيرات الضريبية، كما تقوم الشعب التجارية بإعداد مذكرات عن مشاكلها مع مأمورية القيمة المضافة وتسليمها للغرفة ليقوم المستشار الضريبي للغرفة بإعادة صياغتها وإرسالها الي مأمورية ضرائب القيمة المضافة بكفر الشيخ وقطاع وسط الدلتا وارسلها الى الاتحاد العام للغرف التجارية لرفعها الي وزارة المالية .