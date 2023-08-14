المالية تطالب التوكيلات الملاحية بتطبيق تعليمات التسجيل المسبق للشحنات

طالب رئيس قطاع النقل البحري اللواء رضا اسماعيل بضرورة تطبيق الشروط الخاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنات ( aci ) والذي أقرته مصلحة الجمارك خلال أكتوبر من عام 2021 .

وأشار رئيس قطاع النقل البحري في خطاب للسوق الملاحية اطلعت عليه ” المال ” أن هذا يأتي في اطار التنسيق والتعاون المستمر بين القطاع وكافة الشركات العاملة بالسوق الملاحية والتجارية.

وأوضح أنه ورد كتاب من الدكتور وزير المالية بشأن تعدد ورود شحنات بالموانئ بأرقام تسجيل مسبق للشحنات (Acid ) منتهية الصلاحية وأرقام أخرى سبق استخدامها في الافراج عن شحنات سابقة.

وأوضح رئيس قطاع النقل البحري بضرورة توجيه التوكيلات الملاحية بالتأكد على صحة وصلاحية الرقم التعريفي acid قبل الشحن، وخاصو وأنه وجد آلية على منصة نافذة تتيح ذلك للتوكيلات الملاحية قبل الشحن والا سيتم إلزام التوكيلات باعادة شحن هذه البضائع على نفقتها اعمالا لحكم المادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

وأوضح رئيس قطاع النقل البحري أنه على شركات التوكيلات الملاحية بضرورة التأكد من صحة وصلاحية الرقم التعريفي قبل الشحن، وإلا ستقوم مصلحة الجمارك المصرية بالزام التوكيلات الملاحية باعادة شحن هذه البضائع على نفقتها، وفقا لمواد قانون الجمارك.

ونصت المادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 على أنه حال عدم إدراج هذا الرقم بمستندات الشحن يتم اعادة شحن هذه البضاعة إلى خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية على نفقة الناقل أو من يمثله.

يذكر أن نظام تسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.

وتم البدء في تطبيق النظام أول أكتوبر 2021 إلزاميا على كافة الواردات المصرية بالموانئ المصرية.