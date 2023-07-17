«المالية» تصدر قرارا بتجديد ندب شهدى عبد صالح مبروك كمدير عام بمصلحة الجمارك

أصدر وزير المالية القرار رقم 321 لسنة 2023 بالتجديد بندب شهدى عبد صالح مبروك الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي مدير عام بمصلحة الجمارك بوزارة المالية لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون المجتمع التجارى بالمستوى الوظيفي العالية بقطاع الالتزام التجاري بذات المصلحة.

ونص القرار على أن يتم العمل ذلك اعتباراً من 2023 /3/23 ولمدة عام، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين أيهما أقرب مع منحه البدلات المقررة للوظيفة.

ونص القرار على أنه جاء بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 السنة 2019 ، ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية وعلى قرار وزير المالية رقم 551 لسلة 2001 بشأن الهيكل التنظيمي المصلحة الجمارك، وعلى قرار وزير المالية رقم 140 لسنة 2022، وبناءً على ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك.

وكان قد أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط القرار رقم 310 لسنة 2023 الأسبوع الماضي، بتجديد ندب نجوى شحاتة زغمور الشاغلة لوظيفة بالمستوى مدير عام بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بالمستوى الوظيفي العالية بقطاع النظم والإجراءات الجمركية بالمصلحة نفسها.

ونص القرار على أن بداية الانتداب من 16 أبريل الماضي ولمدة عام، أو لحين شغل الوظيفة بطرق التعيين؛ أيهما أقرب، مع منحها البدلات المقررة للوظيفة.

وجاء صدور القرار في ضوء قرار وزير المالية رقم 187 لسنة 2022، وبناء على ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري.

وفي عام عام 2020 أصدر الدكتور محمد معيط، وزير الـمـالية القرار رقم 268 لسنة 2020، والذي نصّت المادة الأولى منه على ندب عدد من موظفي المصلحة من وظفية كبير باحثين من درجة مدير عام بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، لشغل الوظيفة القيادية.

وشمل القرار انتداب نجوى جابر شحاتة زغمور مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس قطاع النظم والإجراءات بقطاع النظم والإجراءات الجمركية.

كما صدر القرار رقم 5 لسنة 2021 من رئيس مصلحة الجمارك وقتها السيد كمال نجم بتعيين نجوى شحاتة بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بقطاع النظم والإجراءات الجمركية، وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 .

وخلال يونيو الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري ووكيل أول وزارة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة للعمل على حلّ المعوقات التي تواجه قطاع التصدير بالمنافذ الجمركية.

ونصّ القرار الذي يحمل رقم 92 لسنة 2023، على أن اللجنة تشمل كل من أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، ورئيس وحدة دعم المصدرين والمنتجين.

كما تضم اللجنة الدكتورة نجوى زغمور رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، ووليد حسين مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، وعمرو أبو النور نائب رئيس وحدة دعم المصدرين والمنتجين.

كما تضم اللجنة ياسر يسري مدير عام الإدارة العامة للدخيلة، وأسامة عيسوي مدير عام الإدارة العامة للصادر بالإسكندرية، وعبدالحي مصطفى مدير عام الإدارة العامة للصادر بدمياط، وأحمد الشهاوي مدير عام الصادرات الجوية.

كما تضم اللجنة حنان محمد حميدي مدير إدارة صادر بدر الجاف بجمارك السويس، كما أن للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها.