«المالية» تصدر دليل الإجراءات الجمركية المبسطة لمؤتمر المناخ «COP-27»

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدليل المبسط للإجراءات الجمركية ورد الضريبة على القيمة المضافة؛ في إطار الاستعدادات الجارية لتسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية لمؤتمر المناخ «COP-27» الذي تستضيفه مصر خلال نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وما يشهده من مشاركة دولية كبيرة.



وأكد الوزير، أنه تم إعداد «الدليل» باللغتين العربية والإنجليزية، ويتضمن تحديد الإجراءات الجمركية على الواردات تحت نظام الإفراج المؤقت، وإجراءات البضائع الواردة برسم العرض والإعادة، وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للمغادرين الأجانب، وقد تم تعميم هذا «الدليل»، ونشره وربطه بالموقع الإلكتروني الرسمي لمؤتمر «المناخ»، والموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والجهات الأخرى ذات الصلة.

ولفت إلى أن هذا «الدليل» يتضمن العديد من التيسيرات في الإجراءات للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، ومنها: استثناء البضائع المشحونة على كل المنافذ الجمركية الواردة ضمن مؤتمر «المناخ» من التسجيل بمنظومة «ACI»، واستثناء البضائع الواردة إلى مطار شرم الشيخ الدولي من التسجيل بمنظومة «نافذة»، إضافة إلى الإجراءات المبسطة للإفراج المؤقت عن كاميرات ومعدات وأجهزة التصوير الخاصة بالصحفيين والمراسلين الأجانب.

ضرورة إفصاح الوافدين عن ما يحملونه من نقد أجنبي أو أوراق مالية أو تجارية قابلة للتداول

وذكر بيان لوزارة المالية، أن الوفود المشاركة في مؤتمر «المناخ» سوف تستفيد من الإعفاءات والمزايا الضريبية والجمركية، مشيرًا إلى ضرورة الإفصاح عما يحمله الوافدون من نقد أجنبي أو أوراق مالية أو تجارية قابلة للتداول، أو أي أشياء تزيد قيمتها على الحد المسموح به عند الوصول باستثناء الأشياء المخصصة للاستخدام الشخصي، ويسمح لغير المصريين عند المغادرة بحمل ما تبقى من المبالغ التي تم الإفصاح عنها عند الوصول، مع الالتزام بعدم اصطحاب المواد المحظورة وفقًا للقانون.