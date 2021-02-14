اقتصاد وأسواق

المالية تصدر أدوات دين بقيمة 1.5 تريليون جنيه خلال 5 أشهر

اقتنصت الأذون الجزء الأكبر منها بـ 1.2 تريليون جنيه
منى عبدالباري 5:02 م, الأحد, 14 فبراير 21 5:02 م, الأحد, 14 فبراير 21

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سجل إجمالي إصدارات ادوات الدين الحكومية (أذون وسندات الخزانة)، التي طرحتها وزارة المالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي 1.5 تريليون جنيه، اقتنصت الأذون الجزء الأكبر منها.

اقتنصت الأذون الجزء الأكبر منها بـ 1.2 تريليون جنيه

وبلغت إصدارات أذون الخزانة خلال الفترة المذكورة 1.2 تريليون جنيه، بينما بلغت إصدارات سندات الخزانة 356.8 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، وفقا لبيان صدر عن وزارة المالية حول مؤشرات الموازنة العامة خلال الفترة المذكورة.

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وتراوحت آجال أذون الخزانة بين 91 و364 يوما، بفائدة بين 13.4 و 13.6%، بينما كانت أسعار الفائدة على السندات 14.7 %

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بقلم منى عبدالباري

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