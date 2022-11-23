«المالية»: تشكيل لجنة من الضرائب و«المحامين» لحل مشكلات التسجيل في الفاتورة الإلكترونية (صور)

وجه دكتور محمد معيط وزير المالية بسرعة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين، لدراسة المشكلات والوصول إلى حلول تأخذ في الاعتبار تخوفات المحامين من مشاكل تطبيق تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير المالية مع عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب بحضور من مصلحة الضرائب المصرية كل من مختار توفيق رئيس المصلحة ، ورشا عبد العال معاون رئيس المصلحة، ومن نقابة المحامين كل من مجدي سخي وكيل النقابة ، ومحمود الداخلي أمين عام النقابة ، وذلك بشأن مشاكل التطبيق بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

نقيب المحامين: لدينا اكثر من 420 ألف محام أغلبهم لديه بطاقة ضريبية فرضتها عليهم النقابة

وأكد وزير المالية تفهمه الكامل لما استمع له من نقيب المحامين حول رؤية وتخوفات نقابة المحامين بشأن تخوفات التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك في ضوء مشكلات التطبيق التي يتخوف منها المحامون، لافتا إلي أنه سيتم منح مهلة حتي تنتهي اللجنة من أعمالها وذلك لاتخاذ مايلزم من إجراءات وقرارات وفقا للقواعد التي تتوافق عليها اللجنة لوضع تصور لحل كافة المشكلات التي تعترض المحامين بما فيها منظومة الفاتورة الإلكترونية.

من جانبه، أكد “عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب أن نقابه المحامين تثمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فى سعيها لرقمنة كافة الأعمال الحكومية قائلا : نحن أول من يحترم القانون ولدينا أكثر من 420 ألف محام أغلبهم لديه بطاقة ضريبية فرضتها عليهم النقابة سواء لنقل قيدهم أو للحصول على الخدمات النقابية وأن النقابة تقوم بعلاج المحامين ومعاشاتهم ومرتبات العاملين من أموالها الخاصة. واختتم حديثه بتوجيه الشكر لوزير الماليه على تفهمه لمخاوف المحامين وتوجيهاته بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة كافة المشكلات وحلها.