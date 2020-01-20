اقتصاد وأسواق

«المالية» تشكل لجنة لإطلاق السندات الخضراء

تحركات قريبا لإصدارها
منى عبدالباري 6:46 م, الأثنين, 20 يناير 20 6:46 م, الأثنين, 20 يناير 20

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كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية، عن قيام الوزارة بتشكيل لجنة حكومية تضم ممثلين من الوزارة ومن عدة قطاعات ووزارات، أبرزها “الكهرباء”؛ لوضع خطة لإصدار السندات الخضراء.

تحركات قريبًا لإصدارها

وأشار كجوك إلى أن الوزارة ستتحرك قريبًا في السندات الخضراء، حيث تقوم حاليًّا بتجهيز خطتها للانطلاق في السندات الخضراء.

جاء ذلك في مؤتمر عقدته الوزارة، اليوم؛ لعرض أهم مؤشرات النصف الأول من العام المالي الحالي، والذي أعلنت فيه استهداف معدلات نمو تتراوح بين 5.8% و5.9% العام المالي الحالي.

يُشار إلى أن وزير المالية كان قد أعلن سابقًا قيام الوزارة بدراسة طروحات أدوات مالية جديدة، العام المُقبل، تتنوع بين سندات خضراء، وصكوك، وسندات ذات العائد المتغير، لافتًا إلى أنها أدوات تلائم فئات مُختلفة من المستثمرين، وتتيح للوزارة الدخول فى نطاق الأدوات ذات العوائد المتغيرة.

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بقلم منى عبدالباري

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