المالية تشارك في اجتماعات منظمة الجمارك العالمية ببروكسل غدا

مها أبوودن:تشارك وزارة المالية في 3 اجتماعات دولية مهمة لمناقشة تطورات التجارة العالمية حيث توجه الدكتور جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك علي رأس وفد من الجمارك المصرية للمشاركة في الاجتماع الإقليمي الثامن والأربعين لمجلس التعاون الجمركي والاجتماع الإقليمي لمدراء ورؤساء الجمارك بمنطقة شمال أفريق

مها أبوودن:

تشارك وزارة المالية في 3 اجتماعات دولية مهمة لمناقشة تطورات التجارة العالمية حيث توجه الدكتور جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك علي رأس وفد من الجمارك المصرية للمشاركة في الاجتماع الإقليمي الثامن والأربعين لمجلس التعاون الجمركي والاجتماع الإقليمي لمدراء ورؤساء الجمارك بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط الي جانب الاجتماع رقم 79 للجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية والتي تعقد بمقر المنظمة في مدينة بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي.

وأكد محمد معيط وزير المالية أهمية مشاركة مصر في تلك الاجتماعات الدولية لتعزيز التعاون مع دول العالم والاستفادة من التطورات على الساحة العالمية، خاصة فيما يخص جهود تيسير التجارة العالمية حيث تطمح مصر لزيادة مساهمتها في حركة التجارة العالمية بشكل كبير في السنوات المقبلة في ظل استراتيجيتنا لدفع عجلة الإنتاج والتصدير.

وقال إن وزارة المالية حرصت طوال السنوات الأخيرة على المشاركة في الاجتماعات الدولية وطرح مبادرات عديدة لتعميق التعاون مع دول العالم المختلفة على المستوي الإفريقي والعربي والدولي.

وأكد بيان اصدرته وزارة المالية اليوم ان اجتماعات منظمة الجمارك العالمية والتي تبدا غدا “الاثنين” وحتي يوم 30 يونيو الحالي تكتسب اهمية خاصة نظرا لتضمنها انتخابات اختيار امين عام منظمة الجمارك العالمية، الي جانب مناقشة عددا من الملفات والقضايا المهمة علي راسها قضايا التجارة الإلكترونية والمبادرة الأمنية الخاصة بتعزيز الرقابة عبر الحدود والمنافذ الجمركية الي جانب تطورات ملف تعاون الدول الاعضاء في مجال مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والتعاون بين مصلحتي الجمارك والضرائب من اجل سد منافذ التهرب الضريبي والجمركي واخيرا مراجعة وتعديل اتفاقية “كيوتو” المعدلة والخاصة بمكافحة التغيير المناخي والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ويشارك الوفد المصري ايضا في عدد من الجلسات الفرعية على هامش الاجتماعات الرئيسية لمناقشة عددا من التقارير عن اعمال منظمة الجمارك العالمية مثل تقرير الامين العام الحالي للمنظمة عن سير العمل بمبادراتها الاخيرة خاصة المتعلقة بعمل لجان المنظمة وملف الحوكمة والمراجعات المالية الي جانب تقريرا عن بناء القدرات واخر من اللجنة الفرعية للنزاهة وايضا خطة عمل حزمة التنافسية الاقتصادية، وإطار عمل المعايير safe وتأمين الطيران.

ويتضمن جدول الاعمال دراسة إنشاء مجموعة عمل معنية بطلبات الدول الراغبة في الانضمام إلى منظمة الجمارك العالمية، وتطورات خطة المنظمة الاستراتيجية التي بدا تنفيذها عام 2016/2017 الي عام 2018/2019، والخطة التشغيلية حتى 2018/2019.

وستناقش الاجتماعات ايضا تقريرا لمدير إدارة شئون التعريفات والتجارة بالمنظمة عن اعمال اللجنة الفنية المعنية بقواعد المنشأ واللجنة الفنية المعنية بالتقييم الجمركي وايضا اعمال لجنة النظام المنسق.